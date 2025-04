Das bedeutet der Name von Mone und Kobe Mahonis Töchterchen

Mone Mahoni (27) und ihr Ehemann Kobe sind frischgebackene Eltern: Vor rund einer Woche kam ihre Tochter Zoey zur Welt. Im Interview mit Promiflash spricht die Influencerin jetzt darüber, welche Bedeutung der Name ihrer Tochter für sie hat. "Zu Beginn unserer IVF-Kinderwunsch-Behandlung haben wir auf der Fahrt nach Callantsoog in den Niederlanden, wo wir uns kennengelernt haben, über Namen nachgedacht und uns beiden kam für Mädchen Zoey in den Sinn. Wir hatten beide direkt dieses warme Gefühl im Herzen, dass das der richtige Name für ein Mädchen wäre", beschreibt die neue Mutter. Der Name habe seither ihre Köpfe nicht verlassen – nach der Gender-Reveal-Party haben sie sich also darauf festgelegt.

Erst danach sei ihnen die tiefere Bedeutung des Namens klar geworden. "Erst nach der Geburt haben wir erfahren, dass der Name aus dem Altgriechischen übersetzt 'Leben' bedeutet und in der Neuzeit für einen Neuanfang steht", erklärt Mone im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Also der perfekte Name für unser Mädchen, das unser gemeinsames Leben für immer verändert." Der Weg zur Schwangerschaft war für Mone und Kobe nämlich nicht immer leicht. Verschiedene Faktoren machten es den Eheleuten schwierig, Nachwuchs zu zeugen – erst nach mehreren Kinderwunschbehandlungen hat es endlich geklappt.

Vor wenigen Tagen meldeten sich Mone und Kobe auf Instagram mit der frohen Botschaft, ihre Tochter habe das Licht der Welt erblickt. Mit den Worten "Wir stellen die Liebe unseres Lebens vor!" teilten sie die allerersten Familienfotos mit ihren treuen Fans. "Nun ist es wirklich wahr: 1 + 1 = 3", schrieben die Eltern dazu voller Stolz.

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Mone Mahoni mit ihrem Baby, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Influencerin Mone Mahoni und ihr Mann Kobe Mahoni

Anzeige Anzeige