"Liebe unseres Lebens": Mone und Kobe Mahonis Baby ist da

Mone Mahoni (27) und Kobe Mahoni haben einen Grund zur Freude: Ihr erstes gemeinsames Baby ist auf der Welt! Das verkündet das Social-Media-Paar nun stolz auf Instagram. Mit den Worten "Wir stellen die Liebe unseres Lebens vor!" teilen sie die freudige Nachricht zusammen mit den ersten Fotos der kleinen Familie. Zoey erblickte am 7. April 2025 das Licht der Welt, wog bei der Geburt 3250 Gramm und war 52 Zentimeter groß. "Nun ist es wirklich wahr: 1 + 1 = 3", schreiben die stolzen Eltern voller Emotionen zu dem Beitrag, in dem sie von ihrer überwältigenden Freude berichten.

Die Geburt ihrer Tochter ist für Mone und Kobe der Höhepunkt einer intensiven Reise voller Herausforderungen. In ihrem Post schreiben die beiden, wie dankbar sie für diesen Moment sind, nachdem sie zuvor auch Rückschläge erlitten hatten. "Wir können der kleinen Maus in die Augen sehen, mit ihr kuscheln, sie ganz fest halten und ihr unsere Liebe schenken", teilt das Paar mit. Nach den ersten Tagen im Krankenhaus durften Mone, Kobe und Zoey nun endlich nach Hause zurückkehren und blicken voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft. "Es ist einfach überwältigend", kommentieren sie den besonderen Moment, als sie die Kleine in ihr Zuhause brachten.

Mone und Kobe haben ihre Social-Media-Karrieren in den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut und sind vor allem für ihren offenen Umgang mit persönlichen Themen bekannt. Ihre Fans durften das Ehepaar durch Höhen und Tiefen begleiten und fieberten besonders in den letzten Monaten voller Vorfreude auf die Geburt mit. Schon vor der Elternschaft waren die beiden bekannt für ihre positive Ausstrahlung und starke Bindung zueinander. Mit der kleinen Zoey scheint das Glück des Paares nun perfekt zu sein – und ihre Follower können sich auf weitere Einblicke in ihren neuen Alltag als Familie freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Mone Mahoni auf ihrer Babyparty, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige