"Merkmal meiner Show": Roger Waters erklärt Nazi-Verkleidung

Jetzt meldet sich Roger Waters zu Wort! Berühmt wurde der Sänger vor Jahren mit der Band Pink Floyd. Heute tritt Roger als erfolgreicher Solo-Künstler auf. Doch vor wenigen Tagen machten negative Schlagzeilen um den "Two Suns In The Sunset"-Interpreten die Runde: In einem fragwürdigen Nazi-Outfit trat der Musiker während eines Konzerts in Berlin auf. Nun gab Roger ein Statement dazu ab!

Auf Twitter behauptete der 79-Jährige, dass es sich um einen "böswilligen Angriff" seiner Kritiker handelt, um ihn "zu verleumden und zum Schweigen zu bringen". "Die Darstellung eines verrückten faschistischen Demagogen ist seit Pink Floyds 'The Wall' im Jahr 1980 ein Merkmal meiner Show", erklärte Roger und fügte außerdem hinzu: "Ich habe ein ganzes Leben damit verbracht, mich gegen Autoritarismus und Unterdrückung auszusprechen, wo immer ich sie sehe."

"Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat den Sachverhalt betreffend eines Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet", hatte ein Sprecher der Polizei nach dem Auftritt erklärt. Roger wird sich nun dennoch juristisch verantworten müssen.

Anzeige

Twitter / StopAntisemitism Roger Waters während eines Berlin-Auftritts im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Roger Waters, Musiker

Anzeige

Getty Images Roger Waters von Pink Floyd im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de