Trennungsanzeichen? Taylor Swift emotional bei Break-up-Song

War das schon ein erstes Zeichen? Erst vor gut einem Monat war bekannt geworden, dass Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) sich daten sollen. Immer wieder hatten sich die beiden seitdem in der Öffentlichkeit gezeigt: Etwa vorm Tonstudio oder als der The-1975-Sänger sie bei ihren Konzerten unterstützt hatte. Doch vor wenigen Tagen plauderte ein Insider aus, dass schon wieder alles aus sein soll. Und tatsächlich wurde Taylor kürzlich wegen eines traurigen Songs richtig emotional...

Derzeit tourt die "Bad Blood"-Interpretin mit ihrer "The Eras Tour" durch die USA. Neben der festen Setlist überrascht sie ihre Fans jeden Abend mit zwei Überraschungssongs. Am Wochenende war einer davon das Lied "I Don't Wanna Live Forever", das sie mit Zayn Malik (30) aufgenommen hatte. Das ultratraurige Trennungslied ist an sich schon emotional – doch als Taylor das auf der Bühne performte, kamen ihr sogar die Tränen. Auf TikTok kursiert ein Clip, in dem die 33-Jährige die Zeile "Ich frage mich, ob ich einer Kugel ausgewichen bin oder gerade die Liebe meines Lebens verloren habe" singt, wobei ihre Stimme zu zittern scheint und ihre Augen feucht sind.

Am Montag machten zum ersten Mal News die Runde, dass Taylor wieder Single sein soll. Ein Insider behauptet derweil gegenüber People: "Sie hatte Spaß mit ihm, aber es war immer zwanglos." Jetzt seien sie und Matty nicht mehr romantisch verbunden. Bislang hat sich keiner der Musiker dazu geäußert – allerdings hatten sie auch vorher nie irgendwas offiziell gemacht.

Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

Matty Healy, Sänger

