Fans überrascht: Taylor Swift schrieb Song für 2013er Film

Taylor Swift (35) hat ihre Fans überrascht: Ihr Song "Sweeter Than Fiction", der 2023 auf der Tangerine Edition ihres Albums "1989 (Taylor's Version)" erschien und 2024 während ihrer Eras Tour in Amsterdam zum ersten Mal live aufgeführt wurde, hat einen ungewöhnlichen Ursprung. Der Titel, der viele zunächst an eine ihrer typischen Balladen erinnert, wurde tatsächlich schon 2013 veröffentlicht und speziell für den Soundtrack des Films "One Chance" geschrieben, berichten die Moderatoren des Podcasts "Talk of the Townsends" in einem TikTok-Clip. In dem biografischen Film über den Opernsänger und "Britain's Got Talent"-Gewinner Paul Potts (54) spielt James Corden (46) die Hauptrolle, während Julie Walters (75) als dessen Mutter zu sehen ist.

In einem Interview mit BBC Newsbeat hatte Taylor bereits 2013 erklärt, dass sie von dem Film so begeistert war, dass sie unbedingt daran beteiligt sein wollte, obwohl ihre Plattenfirma zunächst dagegen war. "Mein Management und mein Label wollten, dass ich keine neue Musik veröffentliche, bis mein nächstes Album herauskommt. Aber nachdem ich diesen Film gesehen habe, wusste ich, dass ich ein Teil davon sein musste", erzählte die Sängerin. Trotz der Einschränkungen setzte sich Taylor durch und schrieb das Lied, das sogar eine Golden-Globe-Nominierung für den besten Song eines Films einbrachte. Der Preis ging jedoch an U2s "Ordinary Love" aus dem Film "Mandela: Long Walk to Freedom".

Dass Taylor so enthusiastisch auf Projekte reagiert, die ihr am Herzen liegen, überrascht nicht. Auch für ihre Verbindung zu anderen Künstlern ist sie bekannt. So schwärmte Ed Sheeran (34) in einem Podcast über ihre gemeinsame Zeit während der "Red"-Tour, als die beiden Musiker eine enge Freundschaft aufbauten. Taylor zeigt immer wieder ihre Offenheit, kreative Wege zu gehen, sei es durch Zusammenarbeit in der Musik oder durch besondere Projekte wie "Sweeter Than Fiction".

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Potts im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"