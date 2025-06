Hotspot NYC: Taylor Swift und Travis Kelce genießen ihr Date

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden während eines romantischen Abendessens in New York City gesichtet. Die beiden 35-Jährigen trafen sich am Samstag in dem exklusiven privaten Club, der bekannt für seine Diskretion und Prominentenfreundlichkeit ist. Das Paar genoss die ungestörte Atmosphäre und verweilte dort bis spät in die Nacht. Taylor trug dabei auf Bildern, die People vorliegen, ein auffälliges Designer-Kleid von Balmain in pink-weißem Hahnentritt-Muster, das sie mit beigen Christian-Louboutin-Heels kombinierte. Travis setzte auf einen lässig-eleganten Look mit weißem, kurzärmeligen Hemd und schwarzen Hosen.

Dieses glamouröse Dinner folgte nur eine Woche, nachdem das Paar bereits in Nashville für Aufsehen gesorgt hatte. Dort unterstützte die Popsängerin ihren Freund bei seiner "Tight Ends University"-Veranstaltung – und überraschte die Gäste sogar mit einer spontanen Performance ihres Hits "Shake It Off". Travis zeigte sich beim Dinner-Date in New York auch wieder von seiner charmanten Seite und übernahm galant romantische Gesten wie das Öffnen der Autotür. Seit die Beziehung der beiden 2023 öffentlich wurde, sorgt sie immer wieder für Schlagzeilen – und das Interesse der Fans dürfte auch weiterhin ungebrochen bleiben.

Taylor, die nach ihrer intensiven "Eras"-Tour derzeit eine kreative Pause einlegt, genießt die gemeinsame Zeit mit Travis in vollen Zügen. Erst kürzlich zeigte sich der Footballstar auch bei einem Event in bester Stimmung und tanzte ausgelassen zu einem von Taylors bekanntesten Songs. Es ist unübersehbar: Die beiden wirken als Paar rundum glücklich. Auch wenn ihre gemeinsamen Auftritte meist fernab des Rampenlichts stattfinden, strahlen sie in der Öffentlichkeit stets Harmonie und Verliebtheit aus. Fans dürfen gespannt sein, was als Nächstes folgt!

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025 in L.A.