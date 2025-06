Taylor Swift soll Mitschuld an Scheidung ihrer Eltern tragen

Taylor Swifts (35) Eltern, Andrea und Scott Swift, trennten sich 2011 nach 23 Jahren Ehe – und seitdem halten sich hartnäckig Gerüchte, die gefeierte Sängerin selbst trage eine Mitschuld am Bruch zwischen den beiden. Die Theorie, laut The Hollywood Gossip: Mama Andrea habe ihre Tochter monatelang auf großen Tourneen begleitet und sei ihr nachgereist. Im ständigen Einsatz als Tourbegleitung soll die gelernte Marketingfachfrau für ihren Partner kaum noch greifbar gewesen sein. Scott wiederum, als Finanzberater meist im heimischen Alltag verankert, habe sich durch das tourbedingte Pendeln seiner Frau als Ehemann zurückgesetzt gefühlt – ein perfektes Rezept für schleichende Entfremdung.

Die Geschichte von Andrea und Scott beginnt wie ein amerikanischer Weihnachtsfilm: Sie verliebten sich auf einer Tannenbaumfarm in Houston, Texas, was Taylor später als Inspiration für den Song "Christmas Tree Farm" nutzte. Als Taylor 13 war, wagte die Familie den entscheidenden Schritt nach Tennessee, um ihrer musikalischen Karriere in der Country-Hochburg den Weg zu ebnen. Trotz der Trennung bewahrten Andrea und Scott auch nach 2011 ein respektvolles, beinahe freundschaftliches Miteinander – bis heute begleiten sie ihre Tochter hin und wieder auf Touren, geben Autogramme und verteilen Fanartikel. Zuletzt wurden sie sogar bei mehreren Konzerten der "Eras Tour" gemeinsam im Publikum gesehen – ein Bild der Harmonie, das viele Fans berührte.

In Taylors Songs finden Fans immer wieder emotionale Reminiszenzen an diese familiären Wirrnisse – etwa in "Mine" oder "Sad Beautiful Tragic", in denen sie Gerüchten zufolge die zerbrochene Ehe ihrer Eltern thematisiert. Doch das nach wie vor stabile, familiäre Band, das trotz aller Turbulenzen hält, spiegelt sich auch in ihrem aktuellen Leben wider: Gemeinsam mit Partner Travis Kelce (35), dessen Eltern ebenfalls geschieden sind, meistert sie den Drahtseilakt zwischen Karriere und privatem Liebesleben offenbar spielend. Immerhin wissen die beiden aus ihren eigenen Familiengeschichten genau, wie schnell eine vermeintlich glückliche Partnerschaft ins Wanken geraten kann.

Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Vater Scott im April 2015

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025