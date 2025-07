Taylor Swift verlängert einstweilige Verfügung gegen Stalker

Taylor Swift (35) hat kürzlich eine Verlängerung der gegen ihren mutmaßlichen Stalker Jason Brian Wagner gerichteten einstweiligen Verfügung erwirkt. Der 45-jährige Ex-Sträfling wird beschuldigt, sich immer wieder unbefugt ihrem Zuhause in Los Angeles genähert und bizarre Behauptungen aufgestellt zu haben, darunter, dass die Sängerin die Mutter seines Kindes sei. Ein Gericht in Los Angeles hatte die einstweilige Verfügung erstmals am 9. Juni erlassen und sie nun bis zum 21. Juli verlängert, wie Daily Mail berichtet.

Laut Berichten in den Medien hat Wagner über Jahre hinweg kontinuierlich Kontakt zu Taylor gesucht. Er habe angeblich seine Adresse auf seinem Führerschein zu ihrer Wohnanschrift in Los Angeles geändert und Hunderte E-Mails sowie Textnachrichten geschickt, in denen er sich als ihren Ehemann bezeichnete. Besonders verstörend ist eine Nachricht vom Januar, in der er schrieb, er wolle sie zur Verleihung der Golden Globes begleiten. Auch in der jüngsten Gerichtsakte, die am 27. Juni eingereicht wurde, werden umfangreiche Unterlagen präsentiert, die die belästigenden Aktionen dokumentieren.

Die Musikerin hat trotz des belastenden Vorfalls versucht, ihren Sommer zu genießen. Gemeinsam mit ihrem Partner Travis Kelce (35), einem bekannten Footballspieler, wurde sie bei entspannten Momenten in Florida und Ohio gesichtet. Die beiden scheinen ihre private Zeit sehr zu schätzen. Taylor überraschte ihre Fans kürzlich zudem mit einem emotionalen Bühnenauftritt – dem ersten nach ihrer spektakulären Eras Tour, die einen großen Erfolg feierte. Unterstützt von ihrem Team bleibt sie entschlossen, ihre Sicherheit zu gewährleisten, während sie sich weiterhin auf die schönen Momente in ihrem Leben konzentriert.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce