Taylor Swift und Travis genießen romantisches Mittagessen

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden bei einem entspannten Mittagessen in Travis' Heimatstaat Ohio gesichtet. Das Paar verbrachte den Dienstagmittag in JoJo's Bar in Chagrin Falls, einem Vorort von Cleveland. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Laut Augenzeugen teilten sie ein privates, abgeschiedenes Essen mit einem weiteren männlichen Begleiter, der an ihrer Seite saß. Taylor trug einen beigen Plisseerock und eine weiße Bluse, während Travis sich in einem lässigen blauen Shirt präsentierte.

Das Restaurant, das plötzlich im Rampenlicht stand, berichtete, die beiden hätten die Zeit sichtlich genossen. Ein Manager erzählte dem Magazin People, dass die Stars nicht nur die Speisen gelobt, sondern auch einen angenehmen Eindruck hinterlassen hätten. Die Auszeit der beiden fällt in eine Phase, die Insider als entscheidend für ihre Beziehung beschreiben. Nach der intensiven Eras-Tour von Taylor und der NFL-Saison von Travis nutzen sie nun die ruhigere Zeit, um ihre Partnerschaft zu festigen und Zeit miteinander zu verbringen. Davon profitieren sie, indem sie Momente fernab des gewohnten Trubels und des Rampenlichts genießen.

Taylor und Travis, die seit 2023 ein Paar sind, erleben durch ihre unterschiedlichen Welten einige Herausforderungen. Travis gab erst kürzlich im "Bussin' With the Boys"-Podcast zu, dass er die mediale Aufmerksamkeit unterschätzt hatte, die die Beziehung mit sich bringt. Humorvoll schilderte er, wie ihn Paparazzi sogar während eines Golfspiels überraschten. Dennoch scheint der NFL-Star mit Taylors Welt vertrauter zu werden – eine süße Parallele, denn nun durfte Taylor auch Travis' Vergangenheit kennenlernen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

ActionPress Taylor Swift und Travis Kelce, Oktober 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce