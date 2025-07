Anspielung auf Taylor Swift? Matty Healy trägt Peter-Pan-Pin

Während seines Auftritts mit seiner Band The 1975 auf der legendären Pyramid Stage beim Glastonbury Festival am vergangenen Freitag sorgte Matty Healy (36) für Gesprächsstoff. Der Musiker bezeichnete sich laut Buzzfeed während des Sets als "den besten Songwriter seiner Generation" und fügte hinzu: "Ein Poet, meine Damen und Herren, das bin ich." Fans von Taylor Swift (35) sehen darin eine Anspielung auf ihr 2024 veröffentlichtes Album "The Tortured Poets Department", das viele als ein Werk über ihre kurzzeitige Beziehung mit Matty betrachten. Besonders aufgeregt waren Beobachter jedoch über ein kleines, aber bedeutungsvolles Modedetail: Auf seiner Kleidung trug Matty einen Pin, der die Figur Peter Pan zeigte – eine mögliche Referenz zu Taylors Song "Peter", in dem sie einen Mann beschreibt, der nie erwachsen werden wollte.

Das Publikum reagierte gemischt auf Mattys Auftritt und mögliche Anspielungen. Während einige Zuschauer ihn verteidigten und meinten, sein Fokus liege auf der Musik und nicht auf vergangenen Beziehungen, spekulierten andere über die gezielte Wahl des Disney-Pins. Taylor und Matty hatten 2023 eine kurze Romanze, die in diversen Titeln ihres Albums verarbeitet worden sein soll. Besonders markant ist die Zeile über einen Mann, der "sieben Schokoriegel aß und zuvor rauchte", sowie Verweise auf eine Schreibmaschine – beides Details, die Fans direkt mit Matty in Verbindung bringen. Die Performance des Songs "Chocolate" bei Glastonbury, komplett mit humorvollen Untertiteln, ließ viele Zuschauer erneut Parallelen ziehen.

Seit ihrer Trennung haben sich sowohl Taylor als auch Matty neu orientiert. Der Sänger ist seit Juni 2024 mit dem Model Gabbriette Bechtel verlobt, die ihn von der Seitenlinie des Festivals zusammen mit seiner Mutter Denise Welch unterstützte. Taylor hingegen führt seit September 2023 eine Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (35). Mattys Bezugnahme auf seine frühere Beziehung zu Taylor während des Glastonbury-Auftritts bleibt Thema hitziger Diskussionen, doch der Künstler selbst scheint sich wenig darum zu scheren. "Ich habe das Album nicht wirklich gehört, aber es wird sicher gut sein", kommentierte er zuvor laut Buzzfeed gegenüber Paparazzi entspannt.

Suzanne Cordeiro/Afp via Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Taylor Swift und Matty Healy

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

