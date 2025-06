Nach Tour: Taylor Swift steht endlich wieder auf der Bühne

Taylor Swift (35) überraschte ihre Fans am vergangenen Dienstagabend mit einem sensationellen Bühnenauftritt während des "Tight Ends and Friends"-Konzerts ihres Partners Travis Kelce (35) in Nashville, Tennessee. Die Sängerin trat bei der Veranstaltung im Brooklyn Bowl auf, die Teil des jährlichen "Tight End University"-Programms ist, das von NFL-Athleten ins Leben gerufen wurde, und lieferte eine kraftvolle Akustikversion ihres Hits "Shake It Off". Unterstützt von Country-Sänger Kane Brown (31) sorgte Taylor in einem eleganten, westlich inspirierten Look für tosenden Applaus, als sie spontan einen geliehenen Gitarrenpart übernahm und ihren Song den "Tight Ends" widmete, den Football-Profis, die Teil der Veranstaltung waren.

Das Konzert war nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch ein Highlight. Neben Taylor traten weitere Country-Größen wie Chase Rice und Jordan Davis auf und sorgten für beste Stimmung. Travis, der gemeinsam mit anderen NFL-Größen das Programm "Tight End University" ins Leben gerufen hat, unterstützte das Event und seine Partnerin in einem lässig-westlichen Outfit. Die Verbindung von Musik und Sport zeigte sich besonders, als Travis von der Seite der Bühne aus begeistert mitfeierte und die Performance seiner berühmten Freundin begleitete. Das Konzert, dessen Einnahmen einem guten Zweck zugutekamen, war durch Taylors unerwarteten Auftritt das Gesprächsthema des Abends.

Neben ihren musikalischen Erfolgen und einer liebevollen Partnerschaft blieb Taylor auch bei diesem Ereignis ihrem Stil und ihrer Nahbarkeit treu. Seit Ende 2023 ist die Sängerin mit dem NFL-Star zusammen, und die beiden zeigten in den letzten Monaten immer wieder ihre Verbundenheit auf öffentlichen Events. Erst kürzlich feierte das Paar zusammen eine glamouröse Eröffnung des Tight End University-Events in Nashville und präsentierte sich glücklich und harmonisch den Kameras. Taylor und Travis beweisen nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne, dass sie als Team funktionieren und jeden gemeinsamen Moment zu etwas Besonderem machen.

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour" in London, August 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce