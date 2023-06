Zuckersüß: Manuel Neuer zeigt seinen neuen Familienzuwachs

Manuel Neuer (37) hat jetzt einen tierischen Freund! Der Torwart vom FC Bayern München ist schon mit Vierbeinern vertraut: Seine Ex-Frau Nina hatte nämlich die Mischlingshündin Momo, mit der sich der Fußballstar nur allzu gerne in der Öffentlichkeit zeigte. Nach der Trennung im Jahr 2020 ist er wieder glücklich an seine neue Freundin Anika Bissel vergeben. Und nun hat Manuel sich auch einen neuen Hund angeschafft!

Auf Instagram posiert der Kicker stolz mit dem Tier. An einem malerischen See hält er den kleinen Hund, bei dem es sich um einen Labrador-Retriever-Welpen handeln könnte, stolz in den Armen. In lässiger Sommerkleidung samt Sonnenbrille grinst Manuel bis über beide Ohren, als er den Vierbeiner streichelt. Seine Fans sind ganz verzückt davon: "Awww, wer ist denn die Schönheit? Glückwunsch zum Hundenachwuchs!", kommentiert etwa ein Follower.

Derzeit legt der 37-Jährige eine Pause vom Fußball ein. Der Grund: Der Torwart hatte sich im Winterurlaub beim Ski-Fahren schwer verletzt. Doch Manuel tut alles, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können. "Ich bin auf einem guten Weg!", betonte er kürzlich gegenüber Bild.

Manuel Neuer in Katar im November 2022

Manuel Neuer, Torwart

Manuel Neuer, Torwart

