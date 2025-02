Manuel Neuer verlängert den Vertrag beim FC Bayern bis 2026

Es gibt erfreuliche Nachrichten von FC Bayern Münchens Kapitän und Torhüter Manuel Neuer (38): Der Sportler hat seinen Vertrag mit dem Verein verlängert! Wie seit Montag auf der offiziellen Website des FC Bayern zu lesen ist, wird Manuel noch eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2026 für den deutschen Rekordmeister im Einsatz sein. Manuel freut sich über diesen Schritt: "Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele."

Natürlich bekundet auch der Sportvorstand des FC Bayern die große Freude über den positiven Ausgang der Gespräche. Max Eberl (51) schwärmt: "Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. [...]" Ebenso begeistert von der Vertragsverlängerung ist der Sportdirektor Christoph Freund. Der Österreicher betont: "Er ist unser Kapitän, eine große Persönlichkeit des FC Bayern und die Mannschaft weiß, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann."

Der 38-Jährige geht damit in seine 15. Saison beim FC Bayern. Schon seit vielen Jahren zählt Manuel zu den besten Torhütern der Welt und feierte mit dem FC Bayern zahlreiche Erfolge. Trotzdem musste er im Laufe seiner Karriere einige harte Rückschläge verkraften. Dazu zählen lange Verletzungspausen und Formtiefs. Im vergangenen Jahr wurde er sogar in einer Bild-Umfrage von den Fans der Mannschaft zum "Flop des Jahres" gewählt. Vor allem der bittere Ausschluss im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen wegen einer roten Karte hatte seine Anhänger frustriert.

Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

Getty Images Manuel Neuer, November 2024

