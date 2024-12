Manuel Neuers Absturz vom Helden zum "Flop des Jahres"

Manuel Neuer (38) ist von den Fans des FC Bayern München zum "Flop des Jahres" gewählt worden. In einer Bild-Umfrage, an der über 131.000 Leser teilnahmen, erhielt der Torhüter und Kapitän des Vereins die meisten negativen Stimmen. 18 Prozent der Teilnehmer stimmten dafür, dass der 38-jährige Keeper die enttäuschendste Leistung im Jahr 2024 zeigte. Besonders der Ausschluss im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen durch eine rote Karte ließ die Fans unzufrieden zurück. Gleichzeitig zog sich Manuel einen Rippenbruch zu, was ihn für die letzten Spiele des Jahres ausfallen ließ.

Taktisch bedingte Unsicherheiten, die durch die offensive Spielweise unter Trainer Vincent Kompany verstärkt wurden, könnten zusätzlich zu Manuels schwachem Abschneiden beigetragen haben. Dem Keeper, der vermehrt außerhalb des Strafraums agieren musste, unterliefen dabei mehrere spielentscheidende Fehler. Ebenfalls auf der Liste der Enttäuschungen der Saison stehen Sacha Boey, Leroy Sané (28) und Hiroki Ito, deren Leistungen oder verletzungsbedingte Ausfälle hinter den Erwartungen der Fans zurückblieben. Positiver hingegen war die Wahl des Bayern-Spielers des Jahres: Über die Hälfte der Stimmen gingen an Shooting-Star Jamal Musiala (21), der mit beeindruckenden Dribblings und Toren begeisterte.

Seit Jahren zählt Manuel zu den besten Torhütern der Welt und führte den FC Bayern als Kapitän zu zahlreichen Erfolgen. Rückschläge in seiner Karriere hat er schon häufiger bewältigt, darunter lange Verletzungspausen und damit verbundene Formtiefs. Trotz der aktuellen Kritik ist der 38-Jährige bekannt für seinen revolutionären Spielstil, der ihn wie einen zusätzlichen Feldspieler wirken lässt. Sollte er bald wieder auf den Platz zurückkehren, dürften seine Fans darauf hoffen, dass er schnell zu alter Stärke zurückfindet.

Getty Images Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Getty Images Manuel Neuer bei der Fußball-EM 2024

