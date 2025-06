Große Hochzeit geplant? Manuel Neuers Frau Anika feiert JGA

2023 gaben Manuel Neuer (39) und seine Anika (24) sich im Rathaus in München das Jawort. Nun sieht es so aus, als würden der Fußballer und die Handballerin ein zweites Mal vor den Traualtar treten. Zumindest feierte Anika jetzt offenbar ihren Junggesellinnenabschied. Sie macht mit ihren Freundinnen derzeit nämlich Saint-Tropez unsicher. Ihre Freundin Sophie Schneiderhan postet bei Instagram eine Reihe von Bildern des Trips, darunter auch ein Foto mit der Braut, und schreibt dazu: "Wir feiern dich vor, du schöne Seele!" Eine andere Freundin liefert weitere Einblicke in den Mädels-Trip. Unter anderem ist die Truppe in einem Video in Partner-Shirts auf den Straßen zu sehen. Anika trägt dabei einen Haarreif mit dem Wort "Bride", also Braut. "Was für ein besonderer Trip für eine besondere zukünftige Braut", heißt es darunter.

Schließlich darf auch Manuel kurz vorbeischauen, wie das Video zeigt – allerdings nur per Video-Call. Während die Mädels bei Sekt und Snacks sitzen, schaut der Nationaltorwart kurz nach dem Rechten. Zwar äußerten sich bisher weder Anika noch ihr Liebster zu anstehenden Hochzeitsplänen, aber einen der Posts ihrer Freundinnen kommentierte die Sportlerin mit: "Danke für den besten Bachelorette-Trip!" Scheint, als stehe im Hause Neuer nach der intimen Feier im Rathaus nun eine zweite, vielleicht ja sogar größere Heirat an. Immerhin haben die beiden vor knapp anderthalb Jahren nur mit etwa 20 Gästen geheiratet.

Viel Zeit für eine Hochzeit im Sommer bleibt aber nicht, denn Manuel muss schon am 10. Juni in die USA abreisen, denn seine Mannschaft, der FC Bayern München, nimmt an einem neuen Turnier in den Staaten teil. Demnach könnte es schon bald so weit sein. Dass das Paar eine weitere Zeremonie öffentlich offiziell macht, scheint aber fast schon unwahrscheinlich. Auch ihre erste Hochzeit feierten sie ohne große Bekanntgabe. Um eine Eheschließung wurde erst spekuliert, als Anika im November 2023 ihren Nachnamen bei Instagram in Neuer änderte. Wenig später wurde Bild das erste Foto der Trauung und einige wenige Details zugespielt.

Instagram / sophia.schneiderhan Sophie Schneiderhan und Anika Neuer im Juni 2025

Getty Images Anika Neuer, Frau von Manuel Neuer

