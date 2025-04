Selten: Manuel Neuer postet Ostergrüße mit seinem Nachwuchs

Manuel Neuer (39) gewährt seinen Fans im Netz einen ultraseltenen Einblick in sein Familienleben. Der Bayern-München-Star legt großen Wert auf seine Privatsphäre – doch zu Ostern macht er eine Ausnahme. Auf Instagram postet Manuel nun einen Schnappschuss, der ihn an der Seite seines kleinen Sohnes zeigt. Der Kicker und sein Sprössling gehen Hand in Hand durch eine Parkanlage. "Den Osterhasen jagen", schreibt der stolze Papa zu der niedlichen Aufnahme.

Es ist schon das zweite Mal, dass es ein Foto des kleinen Neuer-Sprosses in die sozialen Medien geschafft hat. Anfang März zog ein Post von Sophia Schneiderhan Aufmerksamkeit auf sich: Die Freundin von Michael Ballack (48) hielt darin ein kleines Kind im Arm und verlinkte Manuels Frau Anika (24) auf dem Beitrag. Diese veröffentlichte das Bild in ihrer eigenen Story erneut und schrieb dazu: "Freitagsbesuche und Kuscheleinheiten könnten nicht besser sein." Fans vermuteten daraufhin, es könne sich um das Baby von Annika und Manuel handeln.

Im März des vergangenen Jahres kam der erste Nachwuchs des Paares zur Welt. Manuel und Anika hatten sich bis dahin weitestgehend bedeckt gehalten und auch die Schwangerschaft nicht öffentlich bestätigt. Es war schließlich der damalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel (51), der die brisante Nachricht in einer Pressekonferenz ausplauderte.

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer im März 2024 mit seinem Baby

