2Pacs (†) Traum wurde wahr: Stern auf Walk of Fame enthüllt

Am Mittwoch war es endlich so weit! 2Pac (✝25) gilt als eine Legende der internationalen Hip-Hop-Szene. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Tupac Amaru Shakur hieß, war mit Songs wie "Changes" oder "Ghetto Gospel" bekannt geworden. Ende des Jahres 1996 soll der Musiker allerdings an mehreren Schussverletzungen gestorben sein. Um sein musikalisches Talent zu würdigen, sollte er dann einen Stern auf dem berüchtigten Walk of Fame bekommen. Und jetzt war es endlich so weit: 2Pacs Stern wurde enthüllt!

"Seit er mit 13 Jahren zum ersten Mal die Bühne des Apollo-Theaters betrat, noch bevor jemand seinen Namen kannte, wusste er, dass er davon träumte, hier auf dem Walk of Fame einen Stern zu haben", sagte 2Pacs Schwester Sekyiwa, bevor sie den Stern entgegennahm. Es werde nicht nur ein Stern im Boden geehrt, sondern auch die Leidenschaft, die ihr Bruder in die Verwirklichung seiner Träume gesteckt habe. In knapp einer Woche wäre der Rapper 52 Jahre alt geworden.

Doch nicht nur 2Pacs Schwester war bei der Veranstaltung dabei. Auch zwei Regisseure der Doku "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" waren anwesend. Moderiert wurde das Event von Radiomoderator Big Boy. Er sprach über den besonderen Einfluss des "Hit 'Em Up"-Interpreten auf die Musikszene und von verschiedenen Ausstellungen, Dokus und Filmen über ihn.

ActionPress Sekyiwa Shakur vor 2Pacs Stern auf Walk of Fame

ActionPress Sekyiwa Shakur mit 2Pacs Stern auf Walk of Fame

Action Press / REX FEATURES LTD. 2Pac, US-Rapper

