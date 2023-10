"Seelenverwandte": Jada Pinkett-Smith über Beziehung zu 2Pac

Jada Pinkett-Smith (52) gibt tiefere Einblicke in ihre Verbindung zu 2Pac (✝25)! Die Schauspielerin und der Rapper hatten sich Mitte der 80er-Jahre an einer Kunstschule in Baltimore kennengelernt und pflegten bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 1996 eine enge Kameradschaft. Auf diese war sogar ihr Mann Will Smith (55) eifersüchtig. Nun plaudert Jada aus, wie ihre Beziehung zu dem Musiker wirklich war!

In einem Interview mit Rolling Out verrät die Zweifach-Mama nähere Details zu ihrer Freundschaft mit der Rap-Ikone. Dabei bezeichnet sie ihn sogar als ihren "Seelenverwandten": "Wenn es so etwas wie frühere Leben gibt, dann glaube ich definitiv, dass Pac und ich ein paar zusammen durchlebt haben." Doch trotz ihrer engen Verbindung habe sie nie eine Liebesbeziehung mit 2Pac geführt. "Es gab keine Chemie zwischen uns. Es war diese freundschaftliche Liebe, glaubt mir", erklärt die Moderatorin.

Dennoch war Will wohl kein Fan der engen Verbundenheit der beiden. In seinen Memoiren gesteht der Schauspieler, dass er eifersüchtig auf ihre Vertrautheit gewesen sei: "Am Anfang unserer Beziehung wurden meine Gedanken durch ihre Verbindung gequält!" Daher sei eine Freundschaft mit dem Sänger für ihn nie infrage gekommen, was er im Nachhinein jedoch bereute, wie er in einem früheren Interview erzählte: "Das war auch für mich ein großes Bedauern, weil ich mich nie öffnen konnte, um mit Pac zu interagieren."

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Action Press / REX FEATURES LTD. 2Pac, US-Rapper

Getty Images Will Smith, Schauspieler

