2Pacs beste Freundin: Jada Pinkett-Smith froh über Festnahme

Sie ist erleichtert. Jada Pinkett-Smith (52) und 2Pac (✝25) waren bis zu seiner Ermordung 1996 enge Freunde gewesen. Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Rapper in einer Kunstschule in Baltimore, wo sie in dieselbe Klasse gegangen waren. Vor wenigen Tagen scheint es einen Durchbruch im Mordfall ihres besten Freundes gegeben zu haben, denn ein Verdächtiger wurde festgenommen. Das scheint Jada ziemlich zu erleichtern!

In ihrer Instagram-Story gibt die Matrix-Darstellerin ein kurzes Statement ab. Auf schwarzen Hintergrund schreibt Jada: "Jetzt hoffe ich, dass wir ein paar Antworten bekommen und einen Schlussstrich ziehen können. R.I.P. Pac." Ihre Worte versieht sie mit dem Tauben-Emoji – dem Symbol für Frieden und ewige Liebe.

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um Duane "Keffe D" Davis. Das Gangmitglied der The South Side Compton Crips sei laut Mirror schon länger im Visier der Polizei. In seinem Enthüllungsbuch habe er sogar schon zugegeben, damals in dem Auto gesessen zu haben, aus dem 2Pac erschossen worden war. Seine Beteiligung am Mord habe er inzwischen auch gestanden.

