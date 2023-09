Verhaftung eines Verdächtigen: 2Pacs Bruder hat Bedenken

Jetzt äußert sich 2Pacs (✝25) Bruder Mopreme Shakur. Vor 27 Jahren wurde der Rapper auf offener Straße erschossen. Der Täter konnte bis heute nicht gefasst werden. Doch vor wenigen Tagen machten überraschende News die Runde: Die Polizei verhaftete einen Mann, der mit 2Pacs Tod in Verbindung stehen soll! Sein Bruder Mopreme sei über die Verhaftung froh – doch für ihn ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen...

Das erklärt der 56-Jährige jetzt in einem Interview mit TMZ: Trotz Verhaftung bedeute es für Mopreme nicht, dass es Gerechtigkeit für seinen Bruder geben wird – er wolle warten, ob es weitere Verhaftungen oder auch potenzielle Komplizen gibt. Zudem hoffe der Rapper auf mehr Informationen über die Motive des Täters.

Seine Schwester Sekyiwa sieht das hingegen anders. Gegenüber dem Medium erklärt sie, dass die Verhaftung "zweifellos ein entscheidender Moment" sei: "Das Schweigen in den vergangenen 27 Jahren rund um diesen Fall war in unserer Gemeinde sehr laut. [...] Sein Leben und sein Tod zählen – und sollte nicht ungelöst oder unerkannt bleiben. Also ja, heute ist ein Sieg, aber ich werde mir ein Urteil vorbehalten, bis alle Fakten und Gerichtsverfahren abgeschlossen sind." Die 48-Jährige strebe vor allem nach Gerechtigkeit.

Anzeige

Getty Images Mopreme Shakur, Rapper

Anzeige

Action Press / Peter Koberger 2Pac

Anzeige

Getty Images Sekyiwa Shakur, Schwester von 2Pac

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de