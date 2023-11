2Pacs mutmaßlicher Mörder plädiert auf nicht schuldig!

Es bleibt weiterhin ein unklarer Fall. Am 13. September 1996 war der US-Rapper 2Pac (✝25) erschossen worden. 27 Jahre später beschäftigt sein Tod die Behördenimmer noch – erst vor einigen Wochen schien es neue Erkenntnisse in dem Mordfall zu geben. Duane "Keffe D" Davis hatte zugegeben, an der Ermordung des "Changes"-Interpreten beteiligt gewesen zu sein. Jetzt musste er vor Gericht erscheinen – und plädierte auf nicht schuldig!

Laut TMZ musste sich Duane am Donnerstagmorgen der Justiz und der gegen ihn erhobenen Mordanklage stellen. In Begleitung eines Pflichtverteidigers beharrte der Verdächtige im Gerichtssaal von Las Vegas auf seiner Unschuld. Mehr Details sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wie es jetzt weitergeht, bleibt ebenfalls ungeklärt. Die Familie des Ermordeten leidet noch immer unter ihrem schweren Verlust. Nachdem bekannt wurde, dass Duane angeklagt wird, zeigten sie sich erleichtert. "Die Familie hat sich an mein Büro gewandt, [...] wir haben mit ihnen kommuniziert. Wir verstehen, dass sie diese Nachricht begrüßen, sie freuen sich über diese Nachricht und sie sind sich sicherlich der Rückkehr dieser Anklage bewusst", stellte ein Staatsanwalt gegenüber OK! klar.

