2Pacs Schwester ist glücklich über Verhaftung in Mordfall

Es geht endlich voran. Der Rapper 2Pac (✝25) wurde vor 27 Jahren auf offener Straße erschossen. Trotz jahrelanger Ermittlungen blieb der Fall ungelöst. Nun gab es allerdings einen Durchbruch bei den Ermittlungen: Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der mit 2Pacs Tod in Verbindung stehen soll. Die Familie des Musikers soll darüber sehr erfreut sein. Jetzt äußerte sich auch die Schwester des Stars zu der Anklage.

Sekyiwa Shakur teilte auf Instgaram eine Stellungnahme. Sie schrieb, dass "der heutige Tag ein Sieg ist", behielt sich aber ein Urteil vor, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. "Es ist mir wichtig, dass die Welt, das Land, das Justizsystem und unser Volk die Schwere des Todes dieses Mannes, meines Bruders, des Sohnes meiner Mutter, des Sohnes meines Vaters, anerkennen", betonte Sekyiwa. Sie stellte allerdings auch klar: "Es waren viele Leute involviert und es gibt noch so viel, was das Leben und den Tod meines Bruders Tupac und unsere Shakur-Familie insgesamt betrifft. Wir suchen nach echter Gerechtigkeit, an allen Fronten."

Auch Jada Pinkett-Smith (52), die beste Freundin des Musikers, äußerte sich bereits zu der Verhaftung. "Jetzt hoffe ich, dass wir ein paar Antworten bekommen und einen Schlussstrich ziehen können. R.I.P. Pac", freut sich die Schauspielerin über die Fortschritte.

Getty Images Sekyiwa Shakur, Schwester von 2Pac

Action Press / Peter Koberger 2Pac

