Roxy Zinger verrät: Sie litt jahrelang an Schluck-Synkope

Roxy Zinger gibt Einblicke in ihr Privatleben. Bekannt wurde sie durch Temptation Island: Dort wickelte Roxy als Verführerin Calvin Kleinen (31) um den Finger, um im Anschluss mit ihm zusammenzukommen. Bei der V. I. P.-Version wagten sie dann den Treuetest – und scheiterten. Seitdem sieht man Roxy hin und wieder in Formaten. Aber auch im Netz versorgt sie ihre Fans mit Content. Doch nun meldete sich die Beauty mit einem ernsten Thema: Sie litt seit Kindheitstagen an der Krankheit Schluck-Synkope.

Das verriet Roxy jetzt gegenüber Bild: Als sie sieben Jahre alt war, wurde sie das erste Mal beim Essen ohnmächtig. "Meine Eltern taten das damals ab, weil sie an Wachstum glaubten. Ich war auch immer wieder regelmäßig beim Arzt, aber die fanden nichts", erinnerte sie sich. Im Laufe der Jahre wurde der TV-Bekanntheit immer wieder während des Essens schwindelig. Erst vor einem Jahr fand Roxy dann die richtige Hilfe bei einem Kardiologen.

Was daraufhin folgte, war eine 80-minütige OP. "Kaum war ich wach, aß ich unter Aufsicht ein Marmeladen-Brötchen. Unvorstellbares Glück! Mir wurde erstmals nicht schwindelig oder ich fiel in Ohnmacht", freute sich Roxy. Heute kann das Model sein Leben wieder in vollen Zügen genießen. "Ohne ständig den Tod im Nacken zu haben, bin ich viel fröhlicher und freier geworden", ergänzte Roxy abschließend voller Stolz.

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Ex-Freundin Roxy

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Roxy

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Bekanntheit

