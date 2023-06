Ganz natürlich: Lady Gaga zeigt sich ungeschminkt im Netz!

Das steht ihr auch sehr gut! Die Sängerin Lady Gaga (37) ist für ihre schrillen Bühnenoutfits und extravaganten Make-up-Looks bekannt. Dass das Multitalent viele Facetten hat, hat es in der Vergangenheit schon häufiger bewiesen und sich neben seinen Charterfolgen auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Nun zeigt die New Yorkerin ihren Fans mal wieder eine neue Seite, die man sonst eher selten zu sehen bekommt: Lady Gaga zeigt sich ungeschminkt im Netz!

Auf Instagram teilt die Sängerin zwei Selfies mit ihren Fans, die sie ganz ohne Make-up in einem rosafarbenen Sweater zeigen. Mit dem Post möchte sie auf ihre Kosmetiklinie Haus Labs aufmerksam machen, die sie schon bald auch in Großbritannien veröffentlichen wird: "Ich war schon immer sehr inspiriert von der Schönheit und der Mode aus Großbritannien und davon, wie mutig und innovativ sie ist." Abschließend fügt sie hinzu: "Ich liebe euch alle und bin so glücklich bald zu sehen, wie ihr Looks mit unseren Produkten kreiert!"

Bereits im März hatte Lady Gaga bei den Oscars mit einem ungeschminkten Auftritt von sich reden gemacht. Im Rahmen der Preisverleihung hatte sie in einem legeren Look aus Jeans und T-Shirt mit geflochtenem Zopf und ohne Schminke ihren Song "Hold my Hand" performt. Von Fans hatte sie damals für die emotionale Darbietung viel Zuspruch erhalten.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

Instagram Lady Gaga im Juni 2023

