Rebel Wilson feiert Partynacht bei Lady Gaga in Las Vegas

Rebel Wilson (45) hat sich einen unterhaltsamen Abend in Las Vegas gegönnt und dabei ein Konzert von Lady Gaga (39) besucht. Die australische Schauspielerin teilte auf Instagram eine Fotostrecke, darunter ein Bild, auf dem sie mit einem Drink in der Hand vor der Bühne zu sehen ist. Zu den Aufnahmen schrieb sie schlicht: "Vegas Baby". Gemeinsam mit ihrer Party-Crew scheint Rebel den Aufenthalt in der glamourösen Stadt in vollen Zügen genossen zu haben, wie weitere Bilder beim Essen im Restaurant oder in der Hotellounge zeigen.

Auf einem weiteren Bild präsentiert Rebel ihren Followern den Star des Abends: Lady Gaga in einem imposanten, roten Kleid vor einem nicht weniger wirkungsvollen Bühnenbild. Ein aufsehenerregender Moment auf der Bühne wird Rebel sicher ebenso in Erinnerung bleiben. Konzertbesucher teilten auf X ein Video, das die stimmgewaltige Künstlerin zeigt, während sie auf der Bühne über ein Mitglied ihres Kamerateams stolpert und stürzt. Rebels Partystimmung tat das Missgeschick offenbar keinen Abbruch, wie ihre Schnappschüsse zeigen.

Rebel, bekannt aus Filmen wie Pitch Perfect oder "Isn't It Romantic", gibt mit ihren Posts immer wieder Einblicke in ihr Leben abseits der Kamera. Zuletzt teilte sie Bilder, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter im Urlaub oder mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma beim Tennisturnier in Wimbledon zeigten. Das glückliche Paar heiratete im Sommer 2024 in Italien – und das ohne Brautjungfern, wie die Darstellerin selbst ausplauderte.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson beim Konzert von Lady Gaga

Getty Images Lady Gaga, Februar 2019

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, September 2024