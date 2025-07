Lady Gaga stürzt auf der Bühne: Darum feiern sie die Fans

Sängerin Lady Gaga, die derzeit mit ihrer "Mayhem Ball"-Tour unterwegs ist, stolperte während einer Performance in Las Vegas. Wie Watson berichtete, näherte sie sich beim Song "Vanish Into You" dem Publikum, als sie über ein Mitglied ihres Kamerateams fiel. Dennoch ließ sich die 39-Jährige nicht aus der Ruhe bringen: Sie stand schnell wieder auf und setzte ihren Auftritt präzise fort – die Fans reagierten begeistert mit Applaus.

Gaga feiert mit ihrer aktuellen "Mayhem Ball"-Tour eine spontane Rückkehr auf die Bühne. Wollte sie eigentlich eine Bühnenpause einlegen, überzeugte sie die euphorische Reaktion der Fans weltweit auf das im März veröffentlichte Album "Mayhem", eine zusätzliche Tournee zu starten. Ihre Reise führt sie dabei nicht nur durch Nordamerika, sondern auch durch Europa und Asien. Berlin wird sie im November besuchen, bevor sie mit vier Shows in Tokio im Januar den Abschluss der Tour feiert. Trotz des extravaganten Bühnenprogramms überraschte die Sängerin ihre Fans in Las Vegas mit einem überraschend schlichten Look bei einem der Songs, wodurch sie sich abermals als wandlungsfähig präsentierte.

Pannen während ihrer Auftritte haben Gaga schon häufiger begleitet, doch stets bewies sie Professionalität und Humor. So bewältigte sie vor Kurzem einen technischen Ausfall auf der Bühne des Coachella-Festivals perfekt: Ohne Taktverlust griff sie kurzerhand zu einem Ersatzmikrofon und sang weiter, sehr zur Freude ihres Publikums. Solche Momente unterstreichen sowohl ihre Live-Qualitäten als auch die enge Verbindung zu ihren Fans, die ihre unerschütterliche Bühnenpräsenz zu schätzen wissen.

Getty Images Lady Gaga beim Coachella-Festival 2017

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

Getty Images Lady Gaga, Sängerin