Extra abgeschminkt: So leger performte Lady Gaga bei Oscars

Die Nacht der Nächte ist im vollen Gange und die Goldjungen bei den Oscars 2023 werden verteilt! In Hollywood geben sich heute Abend wieder die größten Namen der Filmbranche die Klinke in die Hand. Auch Sängerin Lady Gaga (36) ist mit ihrem Hit "Hold My Hand" für einen Award in der Kategorie "Bester Song" nominiert. Zuvor performte sie ihren Song und dafür kam sie in Jeans und T-Shirt auf die Bühne!

Während die Musikerin noch in einem glamourösen Versace-Kleid über den Red Carpet flaniert war, staunten Fans nicht schlecht, als sie auf einmal ohne Make-up ihr Oscar-nominertes Lied performte. Total entspannt in zerrissener Jeans und einem grauen T-Shirt gab sie "Hold My Hand" zum Besten – und rührte damit nicht nur das Publikum. "Was für eine reale und einzigartige Performance" oder "Mir laufen die Tränen übers Gesicht", schrieben unter anderem Fans auf Twitter.

Dass die 36-Jährige bei der Veranstaltung überhaupt auftrat, war ein kleines Wunder. Denn noch vor wenigen Tagen hatte es geheißen, dass sie aktuell für laufende Dreharbeiten am neuen Joker-Film "Folie à Deux" mit Joaquin Phoenix eingespannt sei. Aus diesem Grund habe sie angeblich keine Zeit gefunden, etwas vorzubereiten.

Getty Images Lady Gaga, Red-Carpet-Auftritt bei den Oscars 2023

Getty Images Lady Gaga, Oscar-Performance 2023

Getty Images Lady Gaga, Oscar-Verleihung 2023

