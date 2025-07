Lady Gaga gedenkt Ozzy Osbourne während ihres Konzerts

Am 22. Juli 2025 verlor die Musikwelt eine ihrer größten Legenden: Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Frontmann der Band Black Sabbath, verstarb im Alter von 76 Jahren. Noch am selben Tag widmete ihm Lady Gaga (39) während ihres ersten MAYHEM Ball-Konzerts in San Francisco einen emotionalen Tribut. Am Ende ihrer energiegeladenen Show überraschte die Sängerin das Publikum, indem sie Ozzys ikonischen Song "Crazy Train" performte, wie ein Video auf X zeigt. Ein Moment, der nicht nur Fans, sondern auch Gaga selbst sichtlich berührte.

Das bewegende Cover verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Innerhalb kürzester Zeit erreichte es Tausende von Likes und Kommentaren. Viele Fans äußerten sich berührt über Gagas Geste und ihre kraftvolle Interpretation des Black-Sabbath-Klassikers. Bereits in der Vergangenheit bewies Lady Gaga ihre Liebe zur Rockmusik und ehrte musikalische Größen, die sie inspirierten. Der Auftritt in San Francisco, der ihre MAYHEM Ball-Tour eröffnete, war für die Sängerin und ihre Anhänger ein unvergesslicher Auftakt.

Lady Gaga ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und ihre Leidenschaft für die Musik und hat in Interviews mehrfach betont, wie stark sie von Rock- und Metalbands geprägt wurde. Ozzy war nicht nur ein Pionier des Heavy Metal, sondern auch für seine charismatische Bühnenpräsenz und seinen Einfluss auf die Musikgeschichte bekannt. Insbesondere seine Karriere mit Black Sabbath wurde oft als revolutionär bezeichnet. Gaga zeigte mit diesem Tribut nicht nur Respekt vor einem der größten Rockstars der Geschichte, sondern bewies auch einmal mehr ihre einzigartige Fähigkeit, Genres zu verbinden und Emotionen auf die Bühne zu bringen.

Collage: ActionPress/SIPA PRESS, Getty Images Collage: Ozzy Osbourne und Lady Gaga

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

