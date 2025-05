Nur Autokorrektur? Das steckt hinter Lady Gagas Künstlername

Lady Gaga (39), mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta, sorgt erneut für Aufsehen: Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Mayhem" stürmen Fans ihre Tour, auf der die Songs "Abracadabra," "Disease" und "Garden of Eden" besonders gefeiert werden. Auch ihr Auftritt beim Coachella-Festival war ein Ereignis, das Schlagzeilen machte: Trotz technischer Probleme mit dem Mikrofon ließ sich Lady Gaga nicht aus der Ruhe bringen. Doch jenseits von Hit-Singles und großen Bühnen interessiert die Fans gerade ein Thema besonders: Warum entschied sich die Sängerin überhaupt für ihren einzigartigen Künstlernamen und ließ ihren Geburtsnamen hinter sich?

Zur Entstehungsgeschichte des Namens gibt es mehrere Vermutungen. Mirror berichtet nun, dass ihr früherer Partner und Produzent Rob Fusari ursprünglich begonnen haben soll, sie "Gaga" zu nennen, weil sie ihn an den Queen-Song "Radio Gaga" erinnerte. Ein Autokorrekturfehler auf dem Handy wandelte dann "Radio Gaga" zu "Lady Gaga" um – und dieser Name blieb bestehen. Lady Gaga selbst erklärte in einem älteren Interview, sie habe sich bewusst für diesen Namen entschieden, da "Gaga" für das Verrückte stehe und "Lady" eine besondere Bedeutung habe. Mit diesem Schritt wollte sie ihre künstlerische Persönlichkeit neu erfinden und sich endgültig von allem abgrenzen, das ihr in ihrer Kindheit das Gefühl vermittelt hatte, nicht dazuzugehören.

Schon als Kind war Lady Gaga musikalisch hochbegabt: Im Alter von vier Jahren brachte sie sich das Klavierspiel selbst bei und komponierte auf Mickey-Mouse-Notenpapier einfache Melodien. In der Schule fühlte sie sich jedoch oft als Außenseiterin. "Ich habe immer versucht, meine Exzentrik zu unterdrücken, um hineinzupassen. Aber als ich endlich frei war, konnte ich ich selbst sein", erzählte sie gegenüber Rolling Stone. Heute ist es genau diese Unangepasstheit, mit der sie sich als unverwechselbare Ikone der Musikszene etabliert hat. Zuletzt begeisterte sie über zwei Millionen Fans bei einem Gratiskonzert in Brasilien.

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

Getty Images Lady Gaga, März 2025

