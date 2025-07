Lady Gaga ohne Make-up: Überraschung bei "Mayhem Ball"-Tour

Lady Gaga (39) sorgt mit ihrer aktuellen "Mayhem Ball"-Tour für Aufsehen. Bei ihren jüngsten Auftritten in Las Vegas überraschte die Sängerin ihr Publikum mit einem ganz besonderen Moment: Während des Songs "How Bad Do U Want Me" trat die 39-Jährige völlig ungeschminkt und lediglich in einem schlichten Ensemble aus schwarzem Bodysuit und Baseballcap auf, wie Fotos zeigen. Zuvor hatte sie sich laut People Magazine mit einem Handtuch das Gesicht gereinigt und bewusst auf ihre sonst so extravaganten Kostüme verzichtet. Damit setzte Gaga ein klares Statement für Natürlichkeit – und begeisterte ihre Fans mit einer intimen, rohen Performance.

Der ungeschminkte Auftritt ist nicht das erste Mal, dass sich die Musikerin ohne Glamour der Öffentlichkeit zeigt. Bereits bei den Oscars 2023 überraschte Gaga das Publikum, als sie während ihrer Performance von "Hold My Hand" ihr auffälliges Make-up entfernte und ihren glamourösen Look gegen ein lässiges Outfit aus Jeans und T-Shirt tauschte. Mit ihrer neuen Tour möchte sie ein besonders intensives und persönliches Erlebnis schaffen, wie sie selbst in einem Instagram-Statement erklärte. Nach dem großen Erfolg ihres neuen Albums "Mayhem" habe sie sich entschieden, die Tour fortzusetzen – und setzt dabei bewusst auf kleinere Arenen, um die Details ihrer Shows besser kontrollieren zu können.

Die "Mayhem Ball"-Tour ist vielversprechend gestartet und bescherte Gaga bereits in Las Vegas begeisterte Reaktionen. Doch nicht alles verlief reibungslos: Bei einem der Konzerte sorgte ein Missgeschick für Schlagzeilen, als die Sängerin auf der Bühne stolperte. Die "Born This Way"-Künstlerin reagierte jedoch souverän und setzte ihren Auftritt ohne größere Unterbrechung fort. Ihre Fans feiern sie nicht nur für ihre authentischen und emotionalen Momente, sondern auch für ihre Professionalität und die starke Bühnenpräsenz, mit der sie jede Herausforderung mühelos meistert.

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Getty Images Lady Gaga auf der Bühne beim Coachella 2025