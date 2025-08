Lady Gaga über ihren Verlobten: "Die Liebe meines Lebens"

Lady Gaga (39) hat ihrem Verlobten Michael Polansky während eines Konzerts der "Mayhem Ball Tour", bei der sie sich auch komplett ungeschminkt zeigt, in Los Angeles eine ganz besondere Botschaft gewidmet. Am Ende ihres zweiten Auftritts im Kia Forum am Mittwoch, den 30. Juli, erklärte die Sängerin ihn als "die Liebe meines Lebens". Anschließend performte sie laut dem Magazin People den Song "Vanish Into You" aus ihrem aktuellen Album "Mayhem". Auch die Fans bezog Lady Gaga liebevoll in ihre Dankesrede mit ein. "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht dankbar bin, euch zum Lächeln bringen zu dürfen", sagte sie und rief ihr Publikum außerdem dazu auf, ihre Liebsten in den Arm zu nehmen.

In ihren Ausführungen würdigte die Pop-Ikone zudem Parris Goebel, die Choreografin ihres Coachella-Auftritts 2025, und dankte ihr und deren Vater für ihren Besuch. Besonders emotional wurde es, als Gaga erzählte, wie ihre Verlobung sie zu dem Song "Blade of Grass" inspirierte. In einem früheren Interview hatte die Musikerin verraten, dass Michael sie im Garten gefragt habe, wie sie sich seinen Heiratsantrag vorstelle. Ihre Antwort: "Nimm einfach ein Grasblatt und wickle es um meinen Finger." Diese intime Erinnerung verwandelte sie später in Musik. Der tatsächliche Antrag im April 2024 erfolgte dann allerdings mit einem ovalen Diamantring.

Die Beziehung zwischen Lady Gaga und Michael Polansky wurde Anfang 2020 öffentlich und ist seitdem eine feste Konstante im Leben der Sängerin, die neben ihrer Karriere stets großen Wert auf ihr Privatleben legt. Michael, ein Unternehmer, hält sich weitestgehend aus dem Rampenlicht fern, scheint aber für die Künstlerin eine Inspiration und Unterstützung zu sein. In Interviews schwärmte sie von der gemeinsamen Zeit mit Familie und Freunden und betonte, wie wichtig es sei, das Leben mit den Menschen zu teilen, die man liebt. Die "Mayhem Ball Tour" führt Lady Gaga durch Nordamerika, Europa und Japan und wird Ende Januar 2026 in Tokio ihr großes Finale finden.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow im Februar 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

