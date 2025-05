Besucherrekord: Lady Gaga performt vor zwei Millionen Fans

Lady Gaga (39) hat in Rio de Janeiro ein Konzert der Superlative gegeben: Am 3. Mai verwandelte die berühmte Sängerin die Copacabana in eine einzige riesige Partymeile und lockte dabei mehr als 2,1 Millionen Besucher an – so viele wie nie zuvor in ihrer Karriere. Gemeinsam mit ihren Fans, die sie liebevoll "Little Monsters" nennt, feierte sie vor der legendären Strandkulisse ein zweistündiges Gratiskonzert, das von der Stadtverwaltung Rios organisiert wurde. Bereits einen Tag zuvor campierten etliche Anhänger am berühmten Strand, um sich die besten Plätze für das Spektakel zu sichern, wie Bild berichtet. Zusammen mit ihrem Team heizte Lady Gaga den Fans bei angenehmen 27 Grad ordentlich ein und präsentierte nicht nur alte Hits, sondern auch Songs wie "Abracadabra" und "Bloody Mary" aus ihrem neuen Album "Mayhem".

Dass dieses Konzert ein ganz besonderer Moment für den Superstar war, ließ Lady Gaga das Publikum wissen. Von einem in Landesfarben dekorierten Bühnenbalkon aus rief sie der jubelnden Menge zu: "Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier bei euch zu sein. Mein Herz ist voll. Ich fühle mich glücklich, stolz und zutiefst dankbar. Ich danke dir, Brasilien. Ich liebe dich für immer!" Gewohnt aufwendige Kostüme und düstere Skulpturen sorgten für einen Hauch von Karnevalsatmosphäre, spektakulär unterstützt von einem massiven Polizeiaufgebot und modernster Sicherheitstechnik. Die Veranstaltung war Teil einer Konzertreihe und zog auch Hunderttausende Touristen an – die Behörden schätzen den wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt Berichten zufolge auf rund 94 Millionen Euro.

Für Lady Gaga war es ein emotionales Comeback: Bereits 2017 sollte ein Auftritt am Zuckerhut stattfinden, damals musste sie aus gesundheitlichen Gründen absagen. Umso glücklicher zeigte sie sich nun, wieder in Brasilien vor ihren treuen Fans performen zu dürfen – ihr letzter Gig in Rio lag schon über ein Jahrzehnt zurück. Die Künstlerin ist für ihren engen Kontakt zu den "Little Monsters" bekannt und sucht auch abseits der Bühne oft den Austausch mit Fans. Dass Pop-Kollegin Madonna (66) 2024 "nur" 1,6 Millionen Anhänger mit einem Gratiskonzert an die Copacabana lockte, zeigt, wie sehr Lady Gaga in Brasilien verehrt wird. Für viele war der Abend ein unvergessliches Erlebnis – und ein großes Dankeschön der 39-Jährigen an eine Stadt, die sie offenbar fest ins Herz geschlossen hat.

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

