Kindesmissbrauch und Feuer: Falscher Alarm bei Nicki Minaj!

Das lässt sie nicht auf sich sitzen! Die US-amerikanische Rapperin Nicki Minaj (40) ist im Jahr 2020 zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kenneth Petty meistert sie seitdem gekonnt den Familienalltag rund um ihren kleinen Sohn sowie ihre sehr erfolgreiche Musikkarriere. Nun wurde Nicki allerdings Opfer eines gemeinen Streichs: Anonyme Anrufer meldeten die Rapperin bei der Polizei und warfen ihr Unwahrheiten vor!

Wie TMZ von der Strafverfolgungsbehörde in Los Angeles erfahren hat, war Anfang des Monats ein anonymer Anruf beim Jugendamt eingegangen, in dem von Kindesmissbrauch im Hause Nickis die Rede gewesen war. Daraufhin waren Sheriffs im Anwesen der Musikerin aufgeschlagen, die den Vorwürfen auf den Grund gehen wollten. Noch in derselben Nacht war es zu einem weiteren Anruf gekommen, in dem behauptet wurde, bei der Rapperin würde es brennen. Beide Berichte erwiesen sich als Falschmeldung, die Nicki nicht auf sich sitzen lassen will. Angeblich habe sie Anwälte eingeschaltet, um die Schuldigen ausfindig zu machen.

Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Nicki wohl im Jahr 2019 bei einem Auftritt in Frankfurt am Main handgreiflich geworden sein soll. Eine deutsche Sicherheitskraft hatte der Musikerin vorgeworfen, einen Schuh nach ihr geworfen zu haben. Auch ihr Mann Kenneth sei involviert gewesen.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty mit ihrem Sohn, März 2022

Getty Images Nicki Minaj bei den MTV Europe Music Awards 2018

Instagram Nicki Minaj mit ihrer Familie, 2023

