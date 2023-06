So sexy genießt Nicola eine Datenight mit Brooklyn Beckham!

Brooklyn Peltz-Beckham (24) kann sich mehr als glücklich schätzen. Im Jahr 2020 machte der Sohn von David Beckham (48) seiner Herzensdame Nicola (28) einen Antrag. Zwei Jahre später machte das Paar dann Nägel mit Köpfen und gab sich auf einer pompösen Feier das Jawort. Seitdem zeigen der Brite und die Schauspielerin immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Jetzt genossen Brooklyn und Nicola ein romantisches Dinner, für das sich vor allem die Beauty herausputzte.

Wie Paparazzi-Bilder zeigen, kehrte das Paar in ein Restaurant in Beverly Hills ein. Dabei zog vor allem die US-Amerikanerin alle Blicke auf sich: Sie trägt auf den Fotos einen komplett transparenten schwarzen Einteiler, der ihre Figur betont. Darunter kommt ihre dunkle Unterwäsche zum Vorschein. Das kombinierte die Beauty mit kniehohen Lederstiefeln und einer passenden Tasche. Ihr Liebster entschied sich dagegen für eine schwarze Anzughose, ein weißes Shirt und einen dunkelblauen Blazer. Hand in Hand schritt das Paar in diesen Outfits in das Lokal.

Noch im vergangenen Mai hatte sich Nicola bereits für ein Shooting in Dessous präsentiert: Auf einem Instagram-Bild trägt die Schauspielerin ein schwarzes Unterwäsche-Set mit Strapshalter und -strümpfen. "Ich kann nicht glauben, dass du meins bist", hatte Brooklyn in der Kommentarspalte von seiner Frau geschwärmt.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham im März 2023

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im März 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Model

