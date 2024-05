Vergoss Ryan Gosling wegen Taylor Swifts Song echte Tränen?

Sie ist einfach überall! Taylor Swift (34) gehört zu den berühmtesten Musikerinnen weltweit und schafft es mit ihrem Privatleben und ihrer Musik immer wieder in die Schlagzeilen. Ihre Songs werden an jeder Ecke gehört und geliebt. So auch von Ryan Gosling (43) in seinem neuen Film "The Fall Guy" mit Emily Blunt (41). In einer Szene sitzt der Schauspieler im Auto und weint zu Taylors Song "All Too Well". In einem Interview mit Entertainment Tonight enthüllt der Schauspieler, was es mit der Szene wirklich auf sich hatte. "Ich wusste nicht, dass wir filmten", scherzt Ryan und fügt hinzu: "Das war eigentlich , nicht die Figur, die da weinte."

Das war jedoch nur ein Scherz – die Szene war natürlich geskriptet. Emily plaudert aus dem Nähkästchen und meint: "Normalerweise hilft die Produktion mit einem Minzspray etwas nach, Ryan brauchte aber nichts – die Tränen flossen einfach." Der Barbie-Darsteller fühlt sich davon nicht angegriffen. Selbst im Film betont Ryans Charakter, dass doch jeder zu Taylors Songs weinen müsse.

Ryan war kürzlich Gastgeber der Show Saturday Night Live – dort überraschten er und Emily mit einer besonderen Performance. Auf der Bühne gestand er, dass es ihm schwerfalle, Abschied von seiner Rolle als Ken zu nehmen. Daraufhin begann er, seine eigene Version von "All Too Well" zu singen, um seine Rolle in Barbie loslassen zu können. Seine Schauspielkollegin wirkte zunächst genervt und verließ die Bühne. Doch kurze Zeit später griff sie nach einem Mikrofon und stimmte mit ihm ein.

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt bei der "Fall Guy"-Premiere in Berlin

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Oscarverleihung 2024

