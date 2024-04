So süß gratulieren die Beckhams Victoria zum 50. Geburtstag!

Victoria Beckham (50) feiert einen runden Geburtstag. Zu ihrem 50. Ehrentag wird die Stilikone von Glückwünschen überhäuft. Allen voran: Ihr geliebter Ehemann David Beckham (48)! Der ehemalige Fußballer widmet seiner Frau ein Video auf Instagram, das einige der schönsten Momente ihres Lebens zeigt. Darin sind unter anderem Aufnahmen von der Sängerin bei den Spice Girls, Hochzeitsbilder des Paares und süße Szenen mit den Beckham-Kindern zu sehen. Dazu schreibt der Brite: "Zu diesem Geburtstag solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du erreicht und aufgebaut hast: Posh Spice, Businessfrau und natürlich einen englischen Kapitän heiraten!"

Doch am beeindruckendsten finde David seine Frau als Mutter: "Dein größter Erfolg sind deine Kinder. [...] Sie lieben dich unbeschreiblich doll. Wir alle lieben dich so sehr!" Ihr ältester Sohn widmet seiner Mama ein süßes Foto im Netz. Auf dem Bild sitzt die Unternehmerin mit dem kleinen Brooklyn Beckham (25) auf dem Schoß vor einer tropischen Kulisse. Die braun gebrannte Victoria hält ihren Sprössling dabei fest im Arm, während er sich eine Banane schmecken lässt. Auch Romeo (21) ehrt seine Mama mit einem niedlichen Schnappschuss der beiden auf seinem Instagram-Account.

In einem Ausschnitt von Davids Video ist eine junge Victoria vor dem Rolls-Royce ihres Vaters zu erkennen. Das Auto hatte schon einmal für Unstimmigkeiten zwischen der Designerin und ihrem Mann gesorgt. In ihrer Doku "Beckham" behauptete der Popstar: "Ich glaube, wir kommen beide aus Familien, die sehr hart arbeiten. [...] Wir kommen aus der Arbeiterklasse." Woraufhin ihr Gatte sie dazu brachte zuzugeben, dass ihr Vater sie in dem Luxusschlitten zur Schule gefahren hatte. Über den kleinen Seitenhieb konnte das Pärchen aber schnell lachen. Auch in dem Geburtstagsvideo erlaubt sich David einen Scherz, indem er zu dem Foto des Autos seine Stimme einblendet, die sagt: "Sei ehrlich!".

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham hält ihren Sohn Brooklyn

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

