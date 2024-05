Zukunft vorhergesagt? Elsa Latifaj findet Lilo gruselig!

Bei Kampf der Realitystars wird es übersinnlich: Mit Lilo von Kiesenwetter zieht in dieser Folge eine waschechte Seherin in die Sala am Strand von Thailand ein. Das kommt nicht bei allen gut an, besonders Elsa Latifaj hat so ihre Zweifel. Doch auch sie wird Opfer einer spontanen Vorhersage! "Es gibt einen Menschen, der auf dich wartet. Und der liebt dich auf seine Art, denk dran", warnt Lilo. Die sonst so vorlaute Wienerin ist erst mal sprachlos. Was Lilo nicht weiß: Elsa hat eigentlich einen Freund, den sie jedoch vor laufender Kamera mit ihrem Co-Star Calvin Kleinen (32) betrogen hat. "Das ist verdammt gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann", erklärt Elsa später.

Lilo nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre Gabe geht. "Ich bin bekannt dafür, dass ich alles sage", betont die professionelle Wahrsagerin und fügt hinzu: "Es gibt Leute, die gehen bei mir raus und umarmen mich und es gibt Leute, die heulen." Bei Elsa scheinen ihre Worte definitiv etwas ausgelöst zu haben. "Lilo hat mich voll daran erinnert, dass ich ja draußen jemanden habe, den ich aber hintergangen habe", gesteht die einstige Forsthaus Rampensau-Kandidatin. Ihr Freund habe ihr gesagt, wenn sie sich einen Fehltritt erlaube, sei es zwischen ihnen vorbei. Doch gelernt hat sie aus ihren Fehlern wohl trotzdem nicht – am selben Abend knutscht Elsa wieder fröhlich mit Calvin im Bett herum.

Ebenfalls neu in der Sala ist Annemie Herren, die Schwester von Partyschlagersänger Willi Herren (✝45). Die Kölnerin tritt in Thailand in die Fußstapfen ihres verstorbenen Bruders, der im Jahr 2021 bereits an der beliebten Realityshow teilgenommen hatte. Die Ausstrahlung erfolgte jedoch erst nach seinem Tod. "Ich kann dir sagen, was Willi jetzt zu mir sagen würde: 'Schwester, ich bin stolz auf dich. Rock das Ding'", erklärt Annemie unter Tränen bei ihrem Einzug.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidaten Maurice Dziwak und Lilo von Kiesenwetter

RTLZWEI Collage: Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

