"Bester Tag": Eminems Tochter Alaina Scott hat geheiratet!

Eminems (50) Tochter Alaina Scott (30) ist nun endlich unter der Haube! 2005 hatte der Rapper die Tochter der verstorbenen Schwester seiner Jugendliebe Kim Scott Mathers (48) adoptiert. Im Gegensatz zu seiner leiblichen Tochter Hailie Jade blieb die Blondine eher im Hintergrund. Vor knapp zwei Jahren gab es jedoch zuckersüße Neuigkeiten: Sie verlobte sich mit ihrem Partner Matt Moeller. Nun hat Alaina ihren Liebsten geheiratet!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen ihres großen Tages. Das Jawort gab sie ihrem Matt in der US-amerikanischen Stadt Detroit. "Einfach der beste Tag meines Lebens, in dieser Lebenszeit und meiner nächsten. Meine Seele wird deine immer finden", kommentiert Alaina zu ihren Hochzeitsbildern. Darauf küsst sie ihren Ehemann unter anderem über den Dächern der Stadt und in einem Fahrstuhl und strahlt pure Freude aus.

Auch ihre Verlobung hatte auf einem Dach stattgefunden. Bereits an diesem Spektakel hatte Alaina ihre Follower teilhaben lassen. Auf dem ersten Bild kniet ihr Zukünftiger vor ihr und stellt ihr die Frage aller Fragen. Auf dem zweiten drückt Eminems Tochter ihrem Schatz einen Kuss auf den Mund, um auf Bild Nummer drei stolz einen prächtigen Ring in die Kamera zu halten. "Dieser Moment, dieses Leben – hundert Mal 'Ja'! Ich liebe dich", hatte sie unter den Beitrag geschrieben.

Instagram / alainamariescott Alaina Scott im Mai 2023

Instagram / alainamariescott Matt Moeller und Alaina Scott, 2022

Instagram / alainamariescott Alaina Scott und Matt Moeller im Dezember 2021

