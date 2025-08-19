Liebeschaos: Wen datet Bruce Willis' Tochter Scout LaRue?

Scout LaRue Willis (34) sorgt derzeit für Gesprächsstoff in Los Angeles: Die Tochter von Demi Moore (62) und dem ehemaligen Actionstar Bruce Willis (70) wurde diese Woche unter anderem laut People mit gleich zwei Männern gesehen. Am Mittwochabend des 13. August verließ die Musikerin Arm in Arm mit dem schottischen Schauspieler Thomas Doherty (30) das berühmte Chateau Marmont. Im silbernen bauchfreien Top, kombiniert mit Jeans und Glitzer-Stilettos, strahlte Scout über das ganze Gesicht. Zwei Tage später, am 15. August, wurde sie dann jedoch bei einem Spaziergang mit Ex-Freund Jake Miller gesichtet. Die beiden unterhielten sich angeregt, ehe sie sich mit einer herzlichen Umarmung trennten.

Das Treffen mit Thomas weckte bei vielen Fans sofort die Neugier, schließlich erobert der Schauspieler mit seiner Rolle in der Dramaserie "Tell Me Lies" aktuell die Herzen seiner Zuschauer. Taucht Scouts Name nun auf der Liste seiner Bewunderer auf? Doch auch das Wiedersehen mit Jake sorgt für Spekulationen. Die Tochter von Bruce Willis, die großen Wert auf einen gesunden und fitten Lebensstil legt, und der Singer-Songwriter hatten eine mehrjährige Beziehung, die irgendwann nach Thanksgiving 2023 endete. Das genaue Datum ist nicht offiziell bekannt. Seitdem war es still um das einstige Paar, das zuletzt vor zwei Jahren gemeinsam in Los Angeles gesehen wurde.

Scout, die vor allem wegen ihrer berühmten Eltern das Interesse der Öffentlichkeit weckt, versucht derzeit vor allem als Musikerin eigene Erfolge zu erzielen. Ihr Liebesleben wird dabei oft mit Argusaugen beobachtet. Ob es bei den Treffen mit Thomas und Jake nur um Freundschaft geht oder doch mehr dahintersteckt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Klar ist aber, dass Scout ihren eigenen Kopf hat, wenn es um Herzensangelegenheiten geht – und enorme Verantwortung. Vor allem ihre Liebe zu ihrem an Demenz erkrankten Vater dominiert den turbulenten Alltag der 34-Jährigen. "Trauer ist der Preis, den ich bezahle, um die Tiefe der Liebe zu spüren, und ich würde meine Trauer niemals loswerden wollen", schrieb sie in einer emotionalen Instagram-Nachricht anlässlich seines Geburtstags im März.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Thomas Doherty und Scout LaRue Willis wurden Arm in Arm in LA gesichtet.

Getty Images Scout LaRue Willis und Demi Moore, Pariser Fashion Week 2024

Instagram / scoutlaruewillis Scout und Bruce Willis