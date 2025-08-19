Dieser britische "Love Island"-Star kämpft bei Fame Fighting

Fame Fighting bekommt internationalen Zuwachs: Vergangene Woche wurde der Brite Idris Virgo als neuer Kämpfer für das Box-Spektakel angekündigt. In einem Instagram-Video zeigt der ehemalige Realitystar sich hoch motiviert. Er will seinem Gegner schon mit seiner Einlaufmusik das Fürchten lehren. Zusammen mit seiner Community suchte er dafür den passenden Song raus: "Deutschland" von Rammstein. Ob er damit einlaufen wird, wird sich dann zwar erst in der Show zeigen, aber er würde sicherlich Eindruck machen. Immerhin ist Idris definitiv ein Kämpfer, dem man mit Respekt begegnen sollte. Er sammelte bereits reichlich Erfahrung im Ring. Schon mehrfach trat er beim britischen Box-Event Misfits Boxing an.

Das bedeutet für Fame Fighting, dass ein echter Profi im Ring steht – und das zum ersten Mal. Da will der Gegner gut überlegt sein. Wer das ist, wurde noch nicht verraten, aber der Ankündigungspost verspricht: "Es wird ein Feuerwerk geben, wenn ihr erfahrt, wer sein Gegner ist." Für Idris wird nun der erste Profi-Kampf bei Fame Fighting organisiert. Das Boxen scheint für den Briten sein echter Herzenssport zu sein. Schon zuvor machte er sich im Netz einen Namen als Fitness-Influencer. Vor seinem Sprung zu Misfits wagte er noch einen kleinen Ausflug ins Reality-TV: Bei der britischen Ausgabe von Love Island versuchte Idris 2018, die große Liebe zu finden. Allerdings ohne Erfolg. An Tag vier musste er die Liebesinsel wieder verlassen.

Damit sind die ersten sieben männlichen Fame-Fighting-Kämpfer bekannt. Neben Idris treten noch die Realitystars Tommy Pedroni (30), Filip Pavlovic (31), Can Kaplan und Aleks Petrovic (34) an. Zudem ist ein Landsmann von ihm dabei: Ebenfalls in den Ring steigen wird der britische Influencer Callum Izzard – dieser war schon vergangenes Jahr dabei und musste sich im Kampf gegen Marvin Manson geschlagen geben. Am Montag wurde zudem die erste Kämpferin bekannt gegeben: Mit Raffaela Caramela tritt eine ehemalige Temptation Island-Verführerin an, die schon in der Show für reichlich Stress sorgte.

Instagram / idrisvirgo Idris Virgo, britischer Realitystar und Boxer

Instagram / idrisvirgo Idris Virgo im Juli 2025

TikTok / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin bei "Temptation Island"

