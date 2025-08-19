Nach Axels Geburt: Perrie Edwards verlor Baby im 6. Monat

Perrie Edwards (32) hat jetzt in einem emotionalen Interview über eine ihrer schwierigsten Erfahrungen gesprochen: Die Little Mix-Sängerin erlitt 2022 eine Fehlgeburt in der 24. Schwangerschaftswoche. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson schilderte die 32-Jährige die verheerende Erfahrung. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32), hatte sich Perrie bereits auf ihr zweites Kind gefreut, die Einrichtung des Kinderzimmers geplant – bis sie während einer Routineuntersuchung ein ungutes Gefühl bekam. "Ich wusste einfach, dass irgendetwas nicht stimmte", erzählte sie. Zwei Wochen später erhielt sie dann die niederschmetternde Nachricht, dass der Herzschlag ihres Babys nicht mehr zu hören war. "Es war der schlimmste Tag meines Lebens. So, so grauenhaft", erzählte sie und beschrieb die Momente nach der Diagnose als ein "außerkörperliches Erlebnis": "Ich habe alles nur noch in Zeitlupe wahrgenommen."

Bereits zu Beginn ihrer ersten Schwangerschaft erlitt Perrie eine Fehlgeburt, bevor sie ihren Sohn Axel im Jahr 2021 zur Welt brachte, den sie als "Regenbogen-Baby" bezeichnet. Die zweite Fehlgeburt traf sie besonders hart, da die Schwangerschaft schon so weit fortgeschritten war. Sie schilderte im Podcast, wie schwer es war, gegenüber Freunden und Bekannten mit dem Verlust umzugehen, da viele bereits von ihrer Schwangerschaft wussten. "Ich erinnere mich, dass Freunde kurz darauf fragten: 'Na, wie geht’s dem Babybauch?' – und in mir war nur dieser Gedanke: 'Es gibt keinen Bauch mehr…'" Doch trotz der tragischen Erlebnisse blickt sie auch zurück auf die Freuden, die ihr die Schwangerschaft mit Axel gebracht hat: "Schwanger zu sein, war eine der schönsten Zeiten meines Lebens", schwärmte sie über diese besondere Phase.

In der Vergangenheit sprach Perrie auch offen über ihre psychischen Kämpfe, insbesondere ihre Panikstörung. Diese entwickelte sich nach einer Phase schwerer Panikattacken, die zu einem anhaltenden Gefühl der Unsicherheit führten. Um sich sicher zu fühlen, bleibt sie stets in der Nähe anderer Menschen. Perrie, die inzwischen eine Solokarriere gestartet hat, hat mit Alex ein stabiles und harmonisches Leben aufgebaut. Im Jahr 2022 überraschte der frühere Arsenal-Spieler sie mit einem romantischen Verlobungsantrag am Strand. Die beiden planen noch ihre Hochzeit, die ein weiteres Kapitel in ihrer gemeinsamen Geschichte werden soll.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

