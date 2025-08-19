10 Jahre "Sommerhaus der Stars": Die spannendsten Fakten

Das beliebte Reality-Format Das Sommerhaus der Stars feiert sein zehnjähriges Bestehen und bietet einen beeindruckenden Rückblick auf ein Jahrzehnt voller Drama, Romantik und denkwürdiger Momente, wie RTL zusammenfasst. Seit dem Start im Jahr 2016 zieht das Format jährlich Promi-Paare in seinen Bann, genauer gesagt über 82 Paare in insgesamt 81 Folgen – mit teils überraschenden Fakten. Nicht immer verlief alles harmonisch im "Sommerhaus". Ganze acht prominente Paare entschieden sich, das Abenteuer aus freien Stücken abzubrechen, darunter Kult-Schlagerstar Tim Toupet (53) in Staffel acht. Dramatisch wurde es auch bei gesundheitlichen Problemen oder Eingriffen der Produktion, die vier weitere Paare zum Auszug zwangen. Zwei Paare wurden 2023 sogar auf Anweisung der Produktion ausquartiert, um die angespannte Atmosphäre im Haus zu beruhigen und die anderen Paare zu schützen: Walentina Doronina (25) und Can Kaplan sowie Gigi Birofio (26) und Dana Feist.

Der sogenannte – fast schon legendäre – "Sommerhaus-Fluch" sorgt ebenfalls immer wieder für Gesprächsstoff: Nicht weniger als 37 von insgesamt 82 Paaren trennten sich nach ihrer Teilnahme vor laufender Kamera. Die herausfordernden Challenges, die es in Teamarbeit zu gewinnen gilt, in Kombination mit Intrigen und der für viele Prominente widrigen Wohnsituation, sind eben nichts für schwache Nerven oder schwache Beziehungen – auch unter den Kandidaten. "Fahrt zur Hölle!" – mit diesen Worten verabschiedete sich nämlich Bordellbesitzer Bert Wollersheim (74) 2018. Er war mit 67 Jahren der älteste Teilnehmer, während Michaels Wendlers (53) Frau Laura Müller (25) sich mit nur 18 Jahren als jüngste Kandidatin in Staffel vier behauptete. Auch die Gewinnerliste ist lang: Von Xenia Prinzessin von Sachsen (38) und Rajab Hassan (35), die 2016 die Premieren-Staffel gewannen, bis hin zu Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35), die das Haus zuletzt 2024 eroberten.

Die Jubiläumsstaffel, die im September startet, verspricht erneut spannende Geschichten. Acht prominente Paare wagen sich ins Haus, darunter bekannte Persönlichkeiten wie der Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh und Schauspieler Jochen Horst (63) mit seiner Ehefrau Tina. Auch Reality-Star und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Hanka Rackwitz (56) geht mit Freund Pierre in den Wettkampf. Wer vor allem für explosive Momente sorgen dürfte, sind Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sowie die diesjährige Kampf der Realitystars-Gewinnerin Tara Tabitha (32) mit Freund Dennis Lodi. Mit diesem Cast bleibt "Das Sommerhaus der Stars" seinem Ruf als Garant für schillernde Momente treu – ein würdiger Auftakt für ein Jahrzehnt voller unvergesslicher Reality-TV-Momente. Die prickelnde Mischung aus Konkurrenzkampf und Beziehungstest bleibt wohl weiterhin das Erfolgsrezept der Sendung.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / dassommerhausderstars.rtl Walentina Doronina und Can Kaplan - Rauswurf aus Sommerhaus

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Gewinner des "Sommerhaus der Stars" 2024