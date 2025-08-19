"Krass gefiebert": Pia Tillmann leidet mit Baby Pepe mit

Pia Tillmann (39) ist in großer Sorge um ihren kleinen Sohn Pepe. Seit einiger Zeit kämpft der Junge mit starkem Fieber, was die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sehr mitnimmt. Auf Instagram teilte sie berührende Einblicke in die aktuelle Situation und postete unter anderem ein Foto von Pepe, der erschöpft auf dem Sofa liegt. "Es ist einfach so mies, wenn die kleinen Mäuse leiden", schrieb die zweifache Mutter und ergänzte: "Die letzte Nacht war leider eine reine Katastrophe. Ich habe Pepe um 1 Uhr zu uns ins Bett geholt. Er hat wieder krass gefiebert." Für Pia selbst blieb dabei kaum Schlaf: "Es war etwa 4 Uhr, bis ich wieder eingeschlafen bin."

Neben den schlaflosen Nächten erschweren auch andere Umstände die Situation. Pepe wehrt sich heftig gegen die Einnahme seiner Medikamente, die seiner Mutter zufolge jedoch dringend nötig wären, um das Fieber zu senken. Pia hofft dennoch, dass die Arznei bald Wirkung zeigt. Auf einem weiteren Foto ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie liebevoll mit Pepe kuschelt. "Kuscheln repariert. Heute wird ganz viel gekuschelt", schrieb sie dazu. Pia berichtet weiter, wie sehr ihr Sohn aktuell unter den Beschwerden leidet: "Pepe weint sehr viel, daran merke ich, wie mies es ihm geht."

Pia lernte ihren jetzigen Ehemann Zico Banach (34) 2022 am Set von "Köln 50667" kennen und lieben. Im März vergangenen Jahres krönten die beiden Laiendarsteller ihre Liebe dann mit Söhnchen Pepe. Für Pia, die aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn hat, ist es das zweite Kind. Kann sich das Paar noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Ja, aber nur noch ein Mädchen – sagt Pia zumindest", verriet Zico jüngst in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihrem kleinen Sohn Pepe, Mai 2025

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Söhnchen Pepe

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Pia Tillmann, Pias Sohn Henry und ihr gemeinsamen Baby im Mai 2024