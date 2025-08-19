"Liebe meines Lebens": Alexander schwärmt von Paola Maria

Alexander Thoss scheint nach wie vor bis über beide Ohren verliebt. Seit drei Jahren gehen er und seine Partnerin Paola Maria (31) nun schon gemeinsam durchs Leben. Anlässlich seines Liebesglücks macht der Unternehmer der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin eine rührende Liebeserklärung. "Liebe meines Lebens, heute vor genau drei Jahren habe ich dich gefragt, ob du meine Freundin sein möchtest. Es klingt schon ein wenig kitschig und kindisch – und doch war diese Frage eine der wichtigsten meines Lebens. Deine Antwort hat mein Leben zu einem besseren verändert", beginnt Alexander seinen Instagram-Beitrag.

Die Influencerin habe ihn im ersten Moment "verzaubert", sowohl mit ihrer "wunderschönen Fassade" als auch mit der "positiven Energie", die Paola an den Tag legt, dem "herzlichen Lächeln", ihren "großen funkelnden Augen" und ihren Ansichten. "Durch dich habe ich echte, bedingungslose und tiefe Liebe kennenlernen dürfen. Wir waren Fremde - dann Freunde - dann ein Paar und heute sind wir verlobt – und ich freue mich darauf, dich hoffentlich in Zukunft meine Frau nennen zu dürfen, denn genauso fühle ich es jetzt schon", schwärmt Alexander weiter und widmet ihr abschließend ein herzliches "Ich liebe dich von ganzem Herzen. Liebe meines Lebens."

Zudem teilt Alexander eine Reihe an Bildern von gemeinsamen Abenteuern und romantischen Momenten miteinander. Derartige Schnappschüsse und Videos bekommen die Fans des Paares des Öfteren zu sehen – unter anderem auch im März dieses Jahres, als Paola einen romantischen Zusammenschnitt von dem Moment des Heiratsantrags veröffentlichte. "Du bist ich, wir sind eins, wir sind ein Team", kommentierte sie ihren Beitrag überglücklich.

Instagram / thossalex Alexander Thoss und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss im Juni 2025

Instagram / thossalex Alexander Thoss und Paola Maria