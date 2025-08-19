"Viel Zuspruch": Das denkt Kevin Schäfer über sein Villa-Aus

Kevin Schäfer trat erstmals 2021 im Rahmen der Datingshow Prince Charming auf die Bildfläche. Nun spricht der Realitystar mit der spitzen Zunge, der sich selbst stets als das "Lockerste Mundwerk Deutschlands" bezeichnet, über sein Aus bei Villa der Versuchung. Kevin wurde kurz vor dem großen Finale von seinen Mitstreitern aus der Show gewählt. Im Interview mit Promiflash zeigte er sich dennoch recht positiv gestimmt: "Mir geht es bestens. Ich habe sehr viel polarisiert, habe sehr viel Zuspruch, aber auch sehr viel Gegenwind bekommen. Auftrag ausgeführt." Sein Abschied war von liebevollen Worten geprägt – sowohl von seinen Mitbewohnern als auch von ihm selbst. "Im Grunde genommen war es ja auch ein schönes Zusammenleben", fügte Kevin hinzu.

Kevin polarisiert gerne und sorgt damit immer wieder für Gesprächsstoff – sowohl während der Show als auch danach. Dass er neben Zuspruch auch Kritik erntet, scheint er allerdings mit Fassung zu tragen. Als Person des öffentlichen Lebens und vor allem als Influencer ist er das aufgrund seiner Social-Media-Erfahrungen wohl bereits gewöhnt. Über seine neuesten Erlebnisse in der Villa sagte er: "Mir geht es bestens." Trotz seines Rauswurfs wenige Tage vor dem Finale bleibt er gelassen und blickt entspannt auf das Format zurück. In Gedanken schmiedet er schon große Pläne für weitere Show-Teilnahmen. Wie er gegenüber Promiflash verriet, hätte er große Lust unter anderem auf das Dschungelcamp und Promi Big Brother: "Ich bin noch nicht ganz raus, aber ich bin auch noch nicht ganz drin."

Für das große Finale der Show haben sich andere prominente Teilnehmer qualifiziert, darunter Sara Kulka (35), Patricia Blanco (53) und Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (38). Kevin, der die Villa verlassen musste, hat in seiner Zeit dort für Unterhaltung gesorgt und sich in das Gedächtnis der Zuschauer eingebrannt, vor allem wegen seines Flirts mit Mitstreiter Raúl. Privat gibt er mit solchen Erfahrungen Einblicke in seine Persönlichkeit und sorgt damit oft für Sympathie – und manchmal auch für hitzige Diskussionen. Trotz des frühen Show-Endes für Kevin hat er mit seiner offenen Art eindeutige Spuren in der aktuellen Staffel hinterlassen.

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar