"Die Straße"-Erfolgsautor Cormac McCarthy ist verstorben

Das sind tragische Neuigkeiten! Cormac McCarthy zählt mit seinen Büchern zu den größten Autoren der Vereinigten Staaten. Auch hierzulande ist er bekannt, denn schließlich schrieb er Werke wie beispielsweise "Die Straße", wofür er mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, und "Kein Land für alte Männer". Letzterer Roman wurde verfilmt und gewann sogar vier Oscars. Doch jetzt heißt es Abschied von dem kreativen Genie zu nehmen: Cormac ist verstorben.

Wie mehrere Nachrichtenportale berichteten, ist der Autor im Alter von 89 Jahren verstorben. Das gab seine Agentin gegenüber der Nachrichtenagentur Deutsche Presse jetzt offiziell bekannt. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt. Allerdings bestätigte sein Sohn John McCarthy, dass der Schriftsteller eines natürlichen Todes in seinem Haus in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico gestorben ist.

Die Trauer um Cormac ist groß, wie aus zahlreichen Twitter-Posts hervorgeht. "Cormac McCarthy, der vielleicht größte amerikanische Romanautor meiner Zeit, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er war sehr alt und hat ein großartiges Werk geschaffen, aber ich trauere trotzdem um ihn", lautet einer der unzähligen Tweets. In einem anderen heißt es: "Wenn ein großer Künstler stirbt, gibt es den Moment, in dem die Welt begreift, dass sie nie wieder eine neue Schöpfung dieses Geistes, dieses Herzens, dieser großen Seele haben wird."

Getty Images Cormac McCarthy und John Hillcoat auf der "Die Straße"-Premiere, 2009

Getty Images Samuel L. Jackson und Cormac McCarthy

Getty Images Cormac McCarthy, Schriftsteller

