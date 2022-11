Kader Loth nicht begeistert: Isi lässt sich Gesicht liften!

Kader Loth (49) hat in Sachen Beauty-OPs schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt! Die Reality-TV-Ikone hat sich im Laufe ihrer Karriere nämlich schon des Öfteren für ein frischeres Äußeres in die Hände eines Schönheitschirurgen begeben. Im Promiflash-Interview erklärte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin jetzt aber, dass auch ihren Mann Ismet Atli der Beauty-Wahn gepackt hat: Isi legte sich für ein Facelift unters Messer – und davon ist Kader so gar nicht begeistert!

Gegenüber Promiflash berichtete Kader jetzt von dem Schönheitseingriff ihres Mannes. "Isi lässt ein komplettes Facelift machen – also das Gesicht wird gestrafft, überschüssige Haut an den Augenlidern wird entfernt und sein Hals wird gestrafft", erklärte die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin. Das Ziel der aufwendigen Operation sei es, dass Isi danach "frischer und mindestens zehn Jahre jünger" aussehe.

Kader ist von der Beauty-OP aber so gar nicht begeistert – die gebürtige Berlinerin macht sich nämlich Sorgen um ihren Isi! "Es ist natürlich ein großer Eingriff mitten im Gesicht, da kann immer was schiefgehen – und das ist meine Sorge. Ich habe versucht, ihm den Eingriff auszureden", verdeutlichte sie ihre Sorgen.

Anzeige

Privat Kader Loth und ihr Ehemann Ismet Atli

Anzeige

Privat Ismet Atli und der Schönheitschirurg Dr. Karen im November 2022

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-TV-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de