Percy schießt gegen Serkan bei "Kampf der Realitystars"!

Percival wettert heftig gegen Serkan (30)! Heute Abend läuft die letzte Folge der beliebten Show Kampf der Realitystars. In dieser Sendung kämpfen allerhand Trash-Sternchen um den Titel "Realitystar 2023". Nur noch fünf Kandidaten haben die Chance auf den Sieg und das Preisgeld. Doch vorher müssen sie sich noch einer Pressekonferenz mit all ihren ausgeschiedenen Mitstreitern stellen. Und dabei fliegen ordentlich die Fetzen zwischen Percival und Serkan Yavuz!

Der einstige The Voice-Kandidat Percy hatte ein Angebot angenommen, um freiwillig aus der Show auszutreten. Damit hatte er aber auch die Gewinnsumme der anderen um 10.000 Euro reduziert. Serkan hatte dies gar nicht gepasst. Nun nutzte der gebürtige Texaner die Pressekonferenz, um gegen den 30-Jährigen zu schießen. Er leitete seine Frage ein, indem er sagte: "Vor mir gibt es vier würdige Kandidaten." Damit stellt er also klar, dass Serkan es seiner Meinung nach nicht verdient hat, zu gewinnen.

Serkan bangte danach um seinen Verbleib im Finale. Er sehe sich und Eva (31) am ehesten gefährdet. "Egal, was wir gemacht hätten, es wäre so rübergekommen: 'Jetzt will sie noch mal ihren Arsch retten. Jetzt will er noch mal seinen Arsch retten'", vermutete der einstige Bachelorette-Kandidat.

RTL II Pressekonferenz bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Percival bei "Kampf der Realitystars"

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

