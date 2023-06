Beziehungs-Aus: Monika Gruber gibt ihre Trennung bekannt!

Sie geht als Single durchs Leben! Die deutsche Komikerin Monika Gruber (51) ist für ihre derben bayerischen Sprüche und ihre schlagfertige Art bekannt. Privat schien die Blondine im Rennsportmanager Thomas Überall ihr Glück gefunden zu haben. Die beiden hatten seit 2018 eine Fernbeziehung zwischen Bayern und Österreich geführt. Nun wird allerdings bekannt: Monika und Thomas haben sich getrennt – und das ist schon eine ganze Weile her!

Wie die Kabarettistin im Gespräch mit Bild verrät, sei die Trennung bereits im Januar 2022 erfolgt: "Thomas und ich sind nicht mehr zusammen. Schon seit anderthalb Jahren nicht mehr." Offenbar habe Monika das Beziehungsaus angeregt und seitdem keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Partner gehabt. Zu den Trennungsgründen äußerte sich die Bayerin bisher nicht. Sie ist ohnehin dafür bekannt, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Monika ist als Single-Frau nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner, würde sich aber generell als "offen für alles" einschätzen. Auf Dating-Apps will sie dabei aber niemals setzen: "Dieses Wegwischen von Menschen ist nichts für mich. Wenn es sein soll, funkt es auch am Altglascontainer oder an der Tankstelle."

Getty Images Monika Gruber, Kabarettistin

Getty Images Monika Gruber, Schauspielerin

Getty Images Monika Gruber, Mai 2013

