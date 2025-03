Kurzes Karriereende: Komikerin Monika Gruber feiert Comeback

Monika Gruber (53) kann dann einfach doch nicht ohne ihre Arbeit. Im vergangenen März gab die deutsche Komikerin eigentlich ihr Karriereende bekannt. Doch sie hat es sich doch noch einmal anders überlegt: Monika feiert nun ihr Comeback! "Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich es so sehr vermissen würde, auf der Bühne zu stehen, dass mir mein Publikum so sehr fehlt", berichtete die Kabarettistin gegenüber der Bild. Auch ihre Familie sei froh, dass sie nun wieder etwas anderem nachgehen könne. "Meine Familie ist überaus froh, dass ich wieder was zu tun habe und ihnen nicht mehr mit meinen Kochkünsten und dem Ausprobieren exotischer Gerichte auf die Nerven gehen kann", verriet Monika weiter.

An Silvester habe Monika realisiert, dass sie auch weiterhin arbeiten möchte und es ihr fehlt, auf der Bühne das Publikum zu unterhalten. "Wir haben jedes Jahr an Silvester gespielt, hatten eine Mordsgaudi, und ab Mitternacht wurde dann gefeiert. Dieses Mal saßen wir alle traurig bei irgendeinem Essen, und mir und meinem Team wurde bewusst: 'Das war’s noch nicht. Ich möchte wieder auftreten'", gab die 53-Jährige gegenüber dem Blatt preis. Im kommenden März soll sie mit einer neuen Tournee in Bayern durchstarten. Der Programmname soll auch bereits feststehen: "Es huift ja nix".

Im vergangenen März absolvierte Monika ihren eigentlich letzten Auftritt. "Ich schau’ in eure lächelnden Gesichter – so schee! Danke für 20 Jahre, aus tiefstem Herzen!", hatte sie dem Publikum in der ausverkauften Münchner Olympiahalle zugerufen. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie sieben Solo-Programme herausgebracht. Und schon bald kommt noch ein weiteres auf Monikas Liste dazu.

Getty Images Monika Gruber, Mai 2013

Getty Images Monika Gruber, Bambi 2017

